Black Panther: Wakanda Forever, debutto al 93% di recensioni positive per il sequel Marvel su Rotten Tomatoes

Le recensioni di Black Panther: Wakanda Forever sono state condivise online e il sequel della Marvel ha debuttato su Rotten Tomatoes con il positivo punteggio di 93% di recensioni positive.

Per ora, ovviamente, bisognerà attendere le reazioni degli spettatori per scoprire che punteggio verrà assegnato al film diretto da Ryan Coogler.

Tra i commenti più positivi ricevuti da Black Panther: Wakanda Forever ci sono quelli di Richard Whitaker, critico dell'Austin Chrinicle, che ha dichiarato: "le sfumature emotive sono tra le più profonde e dettagliate della storia della saga".

Charlotte O'Sullivan di London Evening Standard ha invece lodato le qualità "serenamente politiche e spettacolarmente catartiche" del film.

Black Panther: Wakanda Forever, Angela Bassett in una scena

A non convincere del tutto i critici ci sono invece alcuni passaggi della trama considerati non sviluppati in modo adeguato, come ha sottolineato Kaitlyn Booth di Bleeding Cool dichiarando: "C'è un po' di confusione nella storia e per quanto riguarda il ritmo, ma viene messa in secondo piano da delle scene in memoria che colpiscono emotivamente e dalle eccellenti performance dell'intero cast".

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di Talokan, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Black Panther: Wakanda Forever è diretto ancora una volta da Ryan Coogler da una sceneggiatura scritta insieme a Joe Robert Cole.