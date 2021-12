Black Panther: la petizione per il recasting di T'Challa ha quasi raggiunto le 50.000 firme

Non tutti i fan del Marvel Cinematic Universe sono d'accordo con la scelta di Marvel di non sostituire Chadwick Boseman con un nuovo attore nel film futuri su Black Panther. Una petizione su Change che chiede il recasting starebbe per superare le 50.000 firme.

Black Panther: Chadwick Boseman in una foto del film

Chadwick Boseman, interprete originale di T'Challa nel Marvel Cinematic Universe, è scomparso tragicamente a causa di un cancro al colon nell'agosto del 2020. Il capo di Marvel Kevin Feige ha successivamente annunciato che non avrebbero sostituito Boseman con un nuovo attore, ma avrebbero proseguito la saga di Black Panther senza T'Challa.

Molti fan pensano, però, che questa decisione sia sbagliata e hanno così lanciato una petizione su Change per provare a far cambiare idea a Marvel. La petizione afferma:

"Se i Marvel Studios rimuovessero T'Challa, sarebbe a spese del pubblico (specialmente ragazzi e uomini neri) che si rispecchiavano in lui. Ciò include anche i milioni di fan che sono stati ispirati dal personaggio. Non sostituirlo potrebbe soffocare l'opportunità per uno dei più popolari e importanti supereroi neri di consolidare la propria eredità. Il modo numero 1 per uccidere una leggenda è smettere di raccontare la sua storia. #RecastTChalla_ non è una chiamata a sostituire Chadwick Boseman (nessuno potrebbe mai farlo). Non sta nemmeno chiedendo una sostituzione immediata. Né questa richiesta di impedire ad altri personaggi di assumere il ruolo di Black Panther come Shuri o chiunque altro. Questa petizione chiede semplicemente di continuare a interpretare T'Challa nell'MCU. #RecastTChalla è una chiamata a preservare il ruolo che Chadwick Boseman ha lavorato così duramente per offrirlo al mondo"_.

Black Panther 2: Martin Freeman nei panni di un Everett Ross barbuto nelle foto dal set

Anche il fratello di Chadwick Boseman è della stessa linea di pensiero della petizione e si è detto pubblicamente favorevole al recasting di T'Challa.

Marvel non ha rivelato in che modo l'assenza di T'Challa sarà giustificata in Black Panther: Wakanda Forever, ma si presume che il personaggio sia morto fuori dallo schermo.

Le riprese del sequel ripartiranno a gennaio dopo una pausa forzata dovuta a un infortunio dell'attrice Letitia Wright, che interpreta Shuri, ferita sul set.