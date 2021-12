Black Panther, il fratello di Chadwick Boseman favorevole al recasting: "Lui l'avrebbe voluto"

Il fratello di Chadwick Boseman, star di Black Panther scomparso prematuramente nel 2020, ha dichiarato che il defunto attore avrebbe voluto il recasting del ruolo di T'Challa nel franchise Marvel. La dichiarazione arriva dopo che molti fan hanno espresso il desiderio di vedere un altro attore impersonare l'amato personaggio.

Dopo la morte di Chadwick Boseman, i Marvel Studios sono stati costretti a fare i conti col futuro del franchise decidendo di evitare il recasting. La decisione iniziare è stata quella di proseguire evitando che un altro attore interpretasse il ruolo di Boseman, quello del principe africano T'Challa, ma nel corso di un'intervista con TMZ il fratello maggiore dell'attore, Derrick Boseman, ha detto ai giornalisti che secondo T'Challa "dovrebbe continuare a vivere":

"Chadwick conosceva il potere del personaggio e l'influenza positiva che ha avuto sulla nostra gente. C'è così tanto potere nel vedere un re nero, specialmente in qualità di supereroe".

Derrick Boseman non è il solo a pensarla così. Mentre la lavorazione di Black Panther: Wakanda Forever è in pausa in attesa che Letitia Wright si riprenda dall'infortunio che l'ha colpita molti fan invitano Marvel a trovare un'altra star di spicco per il ruolo. Molti hanno persino iniziato a utilizzare l'hashtag #recastTChalla per aumentare i loro sforzi. Un utente di Twitter ha commentato: "Immaginate di non fare mai un altro film di Superman dopo la scomparsa di Christopher Reeves #RecastTchalla" e ha condiviso un collage di foto di diversi attori neri, tra cui Damson Idris e John David Washington.

"Sì, la Marvel dovrebbe #RecastTchalla", ha scritto una seconda persona. "Non conoscevo personalmente Chadwick Boseman, ma penso che sarebbe rattristato nell'apprendere che T'challa è morto con lui. Il personaggio dovrebbe continuare a vivere nell'MCU e continuare a ispirare le persone ovunque".

Black Panther: quando il cinecomic è da Oscar

Su Change.org è stata perfino creata una petizione intitolata "Recast T'Challa per onorare Chadwick Boseman nel franchise di Black Panther". La richiesta, diretta a Marvel, Kevin Feige, Ryan Coogler e Marvel Studios, ha già raccolto oltre 43.000 firme.