Black Panther 2: Martin Freeman nei panni di un Everett Ross barbuto nelle foto dal set

Nuove foto dal set di Black Panther 2, intitolato ufficialmente Black Panther: Wakanda Forever, hanno anticipato il ritorno del personaggio di Everett Ross, interpretato da Martin Freeman, che stavolta sfoggia un'inedita barba.

Le foto diffuse via Twitter da Cosmic Marvel Media mostrano Martin Freeman con un look inedito, completo grigio e folta barba altrettanto grigia.

Quello di Martin Freeman non sarebbe l'unico personaggio dell'MCU a optare per un look barbuto. Prima di lui anche Happy Hogan di Jon Favreau era apparso improvvisamente con quella che aveva definito lui stesso una "blip beard" in Spider-Man: Far From Home. Il cambio di look di Martin Freeman potrebbe avere simili motivazioni, indicando che anche lui è uno dei sopravvissuti allo schiocco di dita di Tnanos (il blip). Ma questo lo scopriremo più avanti.

Creato per la prima volta nel 1998 da Christopher Priest e Kenny Martinez, in un primo tempo nei fumetti Everett Ross è un impiegato del Dipartimento di Stato americano incaricato di scortare diplomatici stranieri sul suolo americano la cui vita è stata cambiata per sempre dopo essere stata assegnata a T'Challa, sovrano del Wakanda. La versione del personaggio di Freeman, tuttavia, è raffigurata come un ex pilota dell'aeronautica statunitense diventato agente della CIA assegnato al Joint Counterterrorism Center. Dopo aver incontrato per la prima volta T'Challa durante gli eventi di Civil War, il suo personaggio si trova faccia a faccia con il sovrano di Wakanda durante un'operazione del mercato nero sudcoreano durante la quale viene gravemente ferito e portato in Wakanda per essere curato.

Black Panther 2: Dominique Thorne, Danai Gurira e Letitia Wright nelle foto dal set

Black Panther: Wakanda Forever è il sequel di Black Panther, il film Marvel che ha visto protagonista il compianto Chadwick Boseman nei panni dell'eroe Marvel divenuto re del Wakanda. Il sequel ha visto riconfermato tutto il cast originale, con alcune new entry come appunto Dominique Thorne che interpreterà Ironheart anche in una serie a lei dedicata su Disney+.

L'uscita di Black Panther: Wakanda Forever è fissata per l'8 luglio 2022.