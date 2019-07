Black Panther 2: nella trama un'altra Battaglia di Wakanda?

La trama di Black Panther 2 potrebbe contenere un'altra Battaglia di Wakanda. Secondo i primi rumor, nel sequel di Black Panther la pace riportata da T'Challa sarà di breve durata.

Black Panther: Chadwick Boseman in una foto del film

Dopo l'insediamento di T'Challa a sovrano di Wakanda, la nazione africana supertecnologica subirà un attacco da un altro nemico che mira a prenderne il controllo. We Got This Covered ha anticipato i primi rumor sulla trama di Black Panther 2 che starebbe prendendo forma proprio in questo periodo. Secondo le anticipazioni T'Challa dovrà scendere ancora in campo per proteggere Wakanda da un nuovo nemico che potrebbe essere Namor o la Principessa Zanda. Rumor insistenti anticiperebbero, inoltre, il ritorno di Killmonger in Black Panther 2.

Al momento non esiste ancora una sceneggiatura di Black Panther 2, ma la Marvel starebbe decidendo proprio in questi giorni quale direzione intraprendere nel sequel che, con tutta probabilità, verrà annunciato il 20 luglio nel corso del panel Marvel al San Diego Comic-Con. Sequel che conterrà dunque una nuova epica battaglia a Wakanda. Quali Avengers interverranno stavolta a dar manforte a Black Panther? Questo lo scopriremo più avanti.