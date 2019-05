Avengers: Endgame potrebbe aver rivelato il villain di Black Panther 2. Avengers: Endgame ha visto il ritorno di molti eroi di Wakanda, scomparsi dopo la Decimazione. Ma il film avrebbe fatto di più anticipando il possibile villain del sequel di Black Panther che andrà a far parte della Fase 4 dell'MCU.

In Avengers: Endgame c'è una battuta di Okoye che potrebbe fare riferimento all'inclusione di Namor il Sub-Mariner, Okoye parla infatti di un terremoto subacqueo. Gli sceneggiatori di endgame Christopher Markus e Stephen McFeely hanno specificato che il riferimento è involontario, ma questo non significa che Namor non possa fare la sua comparsa. Ipotesi corroborata dalla reazione dei fratelli Russo, i quali hanno lasciato intendere che potrebbe essere un riferimento volontario. Namor potrebbe dunque fare la comparsa nei panni del villain in Black Panther 2 o addirittura in Doctor Strange 2, come ha anticipato a marzo il regista Scott Derrickson.

Al momento le informazioni su Black Panther 2 sono scarse, ma il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato in numerose occasioni che il film è in lavorazione. La lineup dei film della Fase 4 dell'MCU verrà svelata in estate.