Black Adam: Warner Bros. rimuove il film con Dwayne Johnson dallo schedule

Warner Bros. ha rimosso l'uscita Black Adam, pellicola interpretata dalla star Dwayne Johnson, dallo schedule a seguito dei ritardi a catena nelle principali uscite anticipati dallo slittamento di Dune.

Per i fan di Black Adam questa non è necessariamente una notizia negativa. per il momento il cinecomic DC risulta privo di data, scelta dovuta alle incertezze generate dall'attuale emergenza sanitaria, ma è ovvio che il film, a questo punto, non uscirà prima del 2022.

In un primo tempo, l'uscita di Black Adam era stata fissata al 22 dicembre 2021, ma adesso coi ritardi nelle uscite di The Batman e The Matrix 4, il 2021 è diventato fin troppo affollato.

Il produttori di Black Adam, Hiram Garcia, aveva anticipato che il film avrebbe cambiato per sempre il DCEU. Da tempo The Rock è legato al progetto che dovrebbe introdurre sul grande schermo la Justice Society of America, inclusi Hawkman, Atom Smasher e altri supereroi.

