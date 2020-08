Black Adam, un primo sguardo al costume di The Rock nel film

Black Adam è pronto per debuttare al DC FanDome, ma nel frattempo, The Rock ci regala un primo sguardo al costume che indosserà nel film.

Curiosi di sapere che aspetto avrà Black Adam nel film? Non serve attendere questa notte per scoprirlo, perché The Rock ha condiviso su Instagram un nuovo concept art con il costume dell'(anti)eroe.

Mancano pochissime ore all'inizio di DC FanDome, l'imperdibile evento virtuale per tutti gli appassionati DC, e già si è dato il via alle prime sorprese.

Nei giorni scorsi abbiamo avuto la conferma del ritorno dei Batman di Ben Affleck e Michael Keaton nel film di Flash, dei nuovi poster per Wonder Woman 1984, e oggi un teaser molto particolare per Black Adam, perché ci mostra finalmente il costume che The Rock indosserà nella pellicola.

"La gerarchia del potere nel DC Universe sta per cambiare. BLACK ADAM arriva domani (oggi) al #DCFanDome.. Personalmente, vorrei ringraziare i miei partner di Warner Bros & DC per aver creato questa storica opportunità per i fan così che possano assorbire l'intero DC Universe mentre continuiamo tutti ad affrontare le sfide che ci presenta il COVID. Ottimo lavoro! L'Uomo in Nero sta arrivando per distruggerli tutti #BLACKADAM" ha scritto l'attore nella caption del post.

Cos'altro ci riserverà il DC FanDome? Black Adam uscirà nelle sale il 22 dicembre 2021.