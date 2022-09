Black Adam: Dwayne Johnson sorprende i fan, il trailer uscirà questa settimana (VIDEO)

Black Adam è il prossimo cinecomic DC con protagonista Dwayne Johnson, nei panni del nuovo supereroe dei fumetti attesissimo dai fan: ed è proprio a loro che The Rock ha fatto una sorpresa inaspettata, annunciando il prossimo trailer.

Dwayne Johnson solo pochi giorni fa ha rivelato il poster con il Dr. Fate di Black Adam, ma la star non si ferma. The Rock ha sorpreso un piccolo gruppo di fan durante una recente proiezione di prova di Black Adam, ringraziando tutti per essere venuti e commentando la calorosa accoglienza. Nella didascalia del suo video, poi, anticipa che anche il secondo trailer del film debutterà questa settimana.

Ecco cosa ha scritto The Rock dopo questa bellissima novità: "Amo sorprendere il nostro pubblico dopo che le emozioni si stabilizzano. Posso prendermi il mio tempo e impegnarmi davvero e imparare dal mio capo numero 1: il pubblico. Black Adam è il mio progetto più importante e io sono così grato di poter ricevere queste prime reazioni."

Ricordiamo che Black Adam introduce Dwayne Johnson nei panni di Teth-Adam, la cui storia delle origini è stata anticipata per la prima volta durante Shazam!, del 2019. Questo cinecomic segna il debutto live action del personaggio, dopo essere apparso solo in show animati e film come Young Justice.