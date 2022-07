Black Adam: il video dell'epica entrata di Dwayne Johnson al San Diego Comic-Con 2022

Dwayne Johnson ha fatto la sua entrata in scena nella Hall H del San Diego Comic-Con 2022 in modo trionfale, come dimostrano i video condivisi dai fan che lo ritraggono con il costume di Black Adam mentre fluttua in aria con uno sfondo di fumo e saette.

L'attore, prima di rispondere alle domande sul film ha potuto così apprezzare l'entusiasmo del fan per il suo antieroe.

Il panel dedicato a Black Adam ha permesso a Dwayne Johnson di ribadire il suo amore per il personaggio e l'impegno che è stato messo negli ultimi anni per realizzare nel migliore dei modi la storia dell'antieroe dei fumetti della DC.

L'attore ha inoltre ribadito che il vincitore in uno scontro tra il suo personaggio e Superman dipenderebbe da chi interpreta Clark Kent.

Black Adam, diretto da Jaume Collet-Serra, debutterà il 20 ottobre nei cinema italiani. Fanno parte del cast ci saranno anche Pierce Brosnan nel ruolo di Doctor Fate, Noah Centineo che sarà Atom Smasher, Aldis Hodge nei panni di Hawkman e Quintessa Swindell che sarà Cyclone.

Al centro della trama ci sarà Black Adam, che viene liberato quasi 5.000 anni dopo essere stato conferito agli onnipotenti poteri degli dei egizi e imprigionato altrettanto rapidamente. Ma l'antieroe è pronto a scatenare la sua unica forma di giustizia nel mondo moderno.