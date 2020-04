Black Adam, Dwayne Johnson: "Il mio personaggio può sconfiggere la Justice League"

Dwayne Johnson ha affermato di essere convinto che Black Adam, antieroe che interpreterà nel prossimo cinecomic DC, potrebbe sconfiggere la Justice League e creerà un vero cambiamento nel DCEU.

Una foto di Dwayne Johnson

L'attore, durante una recente diretta Instagram, ha toccato vari temi tra cui Black Adam, le cui riprese inizieranno quest'estate, salvo cambiamenti. Mentre parlava con i suoi fan, Dwayne Johnson ha affermato che la forza di Black Adam è tale che potrebbe sconfiggere l'intera Justice League : "Che possibilità ha la Justice League contro la rabbia di Black Adam? Neanche una dannata possibilità. Tra le altre cose, sono molto emozionato per questo film. Mi sono preparato molto duramente per questo ruolo, davvero tanto. Avremmo dovuto iniziare le riprese in estate, a luglio, ma vedremo. Non sono del tutto sicuro che succederà, se inizieremo davvero a girare a luglio. Tutto andrà nel modo in cui deve andare."

Negli ultimi anni, Black Adam è stato definito come un antieroe e i suoi poteri sono molto simili a quelli di Shazam, abilità basate sulla magia tra cui forza, resistenza, invulnerabilità, volo e controllo sui fulmini. I fan sanno da molto che Dwayne Johnson era in trattative con la DC per interpretare Black Adam, ma solo recentemente la star di Fast & Furious ha dichiarato di essere in contatto con loro dal lontano 2008 per questo film.

Black Adam è uno dei tre film della DC Comics che dovrebbero uscire nel 2021, insieme a The Batman di Matt Reeves e The Suicide Squad di James Gunn. Staremo a vedere quali saranno gli effetti dell'attuale situazione mondiale su queste uscite, per adesso non ci resta che attendere.