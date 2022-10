Black Adam, Dwayne Johnson celebra i giudizi positivi del pubblico e ignora la critica: "I fan contano di più"

Dwayne Johnson anticipa la sua visione sul suo futuro dell'universo DC in una serie di tweet in cui festeggia l'apprezzamento dei fan su Rotten Tomatoes, per lui molto più importante dei giudizi della critica.

Dwayne Johnson celebra sui social media il 90% di giudizi positivi assegnati dal pubblico Rotten Tomatoes e ignora la bocciatura della critica, che ha assegnato al cinecomic un misero 39%.

"Questo fenomenale PUNTEGGIO DEL PUBBLICO DEL 90% per #BlackAdam è così gratificante per così tante ragioni", ha twittato Johnson. "15 anni. GRAZIE per tutto l'amore e il supporto. Alla fine, l'unica cosa che conta per me è mandare le persone a casa felici. Ed è per questo che lotterò sempre".

L'uscita di Black Adam è stata accolta con calore dal pubblico globale. Il film domina il box office americano con un debutto da 67 milioni di dollari, miglior risultato di sempre per un film con Dwayne Johnson protagonista, ed è campione di incassi in varie parti del mondo.

"Un enorme GRAZIE!!!! ai fan per il nostro incredibile punteggio del pubblico del 90% per #BlackAdam", ha scritto Johnson. "Il punteggio del pubblico più alto per un film DC uscito in sala dai tempi di Dark Knight. Come sempre, i fan contano di più e ci impegniamo sempre per accontentarli. Quindi assicuratevi di rimanere fino ai titoli di coda..."

Il futuro del DC Universe secondo Dwayne Johnson

In un ulteriore tweet, Johnson ha detto che incarnare Black Adam "è stato un allontanamento" per lui dai precedenti personaggi che aveva interpretato aggiungendo "Il nostro regista, Jaume Collet-Serra, mi ha aiutato e sostenuto. Non vedo l'ora di costruire il DCEU da qui".

Dwayne Johnson ha definito Black Adam l'inizio della "nuova era dell'Universo DC", la sua aspirazione è un sequel dedicato allo scontro tra il suo personaggio e Superman, come anticipa la scena dopo i titoli di coda del film. Johnson è stato il più grande sostenitore del ritorno di Henry Cavill nell'universo DC e come ha spiegato "'no' non è mai stata un'opzione".

Di cosa parla Black Adam

Nell'antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5.000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

A fianco di Dwayne Johnson, già diretto da Jaume Collet-Serra nell'avventura Disney Jungle Cruise, fanno parte del cast Aldis Hodge nei panni di Hawkman, Noah Centineo in quelli di Atom Smasher, Sarah Shahi, Mo Amer, Bodhi Sabongui e Marwan Kenzari. Con loro, Quintessa Swindell interpreta Cyclone e Pierce Brosnan è l'oscuro Doctor Fate-