Black Adam come Joker: riscriverà i canoni del cinecomic, secondo il direttore della fotografia

Black Adam potrebbe avere il potenziale per fare come Joker e riscrivere i canoni dei cinecomic secondo il direttore della fotografia Lawrence Sher, che aveva curato anche la parte visiva del film diretto da Todd Phillips e vincitore del Leone d'Oro a Venezia 76.

Sher, che sarà il direttore della fotografia anche per la pellicola con protagonista Dwayne Johnson e diretta da Jaume Collet-Serra, ha recentemente parlato con Collider del nuovo lungometraggio in sviluppo in casa DC, asserendo che "Una delle cose che mi interessano di più al riguardo sarebbe continuare a dare nuova forma al concetto e all'aspetto di un cinecomic, se così si può dire, e di questo ne parlavo anche con Dwayne, e ovviamente con Jaume e DC Films. Del tipo, sì, certo, ovviamente vuoi che sia d'intrattenimento e deve essere una discreta fonte di guadagno, in modo che possa attirare anche il pubblico in sala, ma possiamo fare qualcosa di inventivo? Così l'obiettivo è di continuare a fare qualcosa di inventivo, di creativo".

Al momento, Joker è stato inserito tra film di cui i membri dell'Academy terranno conto per le eventuali nomination agli Oscar. Infatti, questa stessa dichiarazione è avvenuta durante un Q&A successivo a una delle apposite proiezioni.

Riuscirà Joker a ottenere delle nomination ai prestigiosi Premi Oscar? E Black Adam, che arriverà a dicembre 2021 nelle sale, riuscirà a condividere la stessa fortuna?