Black Adam, Aldis Hodge è 'pronto a tornare' nei panni di Hawkman per James Gunn

Anche se al momento non sono stati svelati piani futuri per i personaggi di Black Adam nel nuovo DC Universe, l'attore si dice pronto a tornare.

Aldis Hodge, che ha interpretato Hawkman in Black Adam, si è detto pronto a tornare nei panni del personaggio nel nuovo DC Universe che presto verrà inaugurato sotto la direzione di James Gunn e Peter Safran.

Sebbene non sia chiaro se i personaggi di Black Adam torneranno o meno nella nuova narrativa creata da Gunn, l'attore si è detto pronto a tornare: "Non ho ancora avuto occasione di incontrare James, ma se decideranno di riprendere quei personaggi, io sarò pronto".

Il film con Dwayne Johnson si concludeva con un cameo del Superman di Henry Cavill, che preannunciava un futuro scontro tra i due supereroi DC, ma poche settimane dopo l'uscita del film nelle sale è stato annunciato il licenziamento di Cavill e la nascita dei nuovi DC Studios di Gunn e Safran, che daranno vita al DC Universe con nuovi attori e una storia condivisa tra cinema e piccolo schermo.

Difficilmente rivedremo The Rock nel DC Universe, così come i personaggi che sono comparsi in Black Adam. Tuttavia, Gunn non si è ancora espresso su questi personaggi, così come non è chiaro se anche Ezra Miller tornerà a interpretare Flash dopo l'uscita del suo film a giugno.