Superman: prima di perdere il ruolo, Henry Cavill ha licenziato la sua manager

Henry Cavill ha visto i suoi giorni come Superman nell'Universo DC giungere al termine dopo l'arrivo di James Gunn e Peter Safran a capo dei Dc Studios. Ma come rivela Puck, il dramma sarebbe proseguito anche dietro le quinte visto che, dopo aver ricevuto la notizia, Cavill avrebbe licenziato la sua manager.

A seguito di una serie di annunci da parte del nuovo co-CEO dei DC Studios James Gunn, i fan hanno appreso che Cavill non incarnerà più l'Uomo d'Acciaio all'interno della DCU. La notizia è stata piuttosto traumatica per i fan dell'attore inglese, he avevano atteso a lungo per rivederlo con indosso il costume rosso e blu dell'uomo d'acciaio.

Superman, nuovi dettagli sul film scritto da James Gunn: "Non sarà una storia delle origini"

Secondo le indiscrezioni diffuse da Matt Belloni di Puck News, l'ex star di Superman Henry Cavill avrebbe licenziato la sua manager Dany Garcia prima di perdere il suo ruolo in DC. Cavill aveva la stessa manager e la stessa agenzia (Dany Garcia, William Morris Entertainment [WME]) della star di Black Adam Dwayne Johnson. Garcia è anche l'ex moglie di Johnson nonché sua partner produttiva.

Dwayne Johnson è intervenuto su Twitter per smentire parte dei rumor diffusi da Puck in cui si affermava che Henry Cavill avesse licenziato Dany Garcia mesi prima della sua uscita da Superman, dopo di che the Direct, che ha riportato la notizia, ha cancellato il tweet incriminato.

Secondo Puck, la performance non troppo convincente di Black Adam al botteghino, dove il Superman di Cavill fa i suo ritorno nella scena post-credits grazie all'insistenza dello stesso Dwayne Johnson sarebbe parte dei motivi della rottura tra Cavill e il suo management e dell'uscita di scena dell'attore, he verrà quasi certamente sostituito da un interprete più giovae.