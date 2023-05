Black Superman, James Gunn definisce il progetto eccitante: "Sarà un film Altrimondi, come Joker"

Il film sull'Uomo d'acciaio di colore non è ancora stato accantonato e, qualora dovesse venir realizzato, sarà scollegato dalla continuity del nuovo DC Universe, come conferma James Gunn.

L'attesa dei fan DC è interamente rivolta alla nuova iterazione dell'Uomo d'acciaio che arriverà sugli schermi nel 2025. Superman: Legacy sarà scritto e diretto da James Gunn, e avrà l'oneroso compito di dare il via al nuovo DC Universe. Ma c'è anche un altro progetto in cantiere, quello sul Superman nero, già apparso nei fumetti. Ecco cosa ha detto Gunn al riguardo.

Nuovi aggiornamenti sul film con Superman nero

"Sono due progetti completamente scollegati. Si tratta di un progetto molto eccitante e so che Chantal Noong, produttrice esecutiva del film, non vede l'ora di realizzarlo. Non ho ancora letto un possibile copione, ma se dovesse essere realizzato sarebbe fantastico. In ogni caso sarà un film Altrimondi, scollegato dalla continuity, come accaduto con Joker" ha dichiarato ai microfoni di io9.

Le voci attorno a questo progetto, scritto da Ta-Nehisi Coates e prodotto da J.J. Abrams, si sono intensificate nel 2021, ma da lì in avanti non si è poi saputo più nulla.

Già a dicembre dello scorso anno James Gunn aveva anticipato lo sviluppo di altri progetti Elseworlds, come accaduto con Joker e The Batman. Per chi non lo sapesse, Elseworlds era un'impronta editoriale della DC Comics incentrata su storie al di fuori della continuity principale dei fumetti. Questo marchio ha dato vita ad archi di fumetti iconici, tra cui Kingdom Come, Gotham By Gaslight e molti altri nel corso dei decenni.

Chi sarà il nuovo Superman?

Secondo Heroic Hollywood, le riprese di Superman: Legacy dovrebbero iniziare a gennaio 2024 ad Atlanta, in Georgia, location già ampiamente utilizzata in passato per altri film. Ma l'annuncio del nuovo Superman dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, forse a luglio in occasione del San Diego Comic-Con.