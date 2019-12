Birds of Prey: il film con Margot Robbie sarà vietato ai minori?

Birds of Prey sembra destinato a essere un film vietato ai minori, come confermano le indiscrezioni di chi ha avuto modo di fare visita al set del cinecomic con star Margot Robbie.

Il sito ComicBook, pubblicando un resoconto della visita al set compiuta alcune settimane fa, ha sottolineato che la violenza e il linguaggio destinato a un pubblico di adulti difficilmente permetterà ai fan più giovani di accedere senza problemi in sala.

Birds of Prey: Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

Harley Quinn, durante una sequenza di circa 3 minuti di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), ha ad esempio pronunciato per 16 volte la parola Fuck e l'attrice ha spiegato: "Sentivo che dovevo censurarmi molto, ovviamente, per essere adatta a un rating PG. E molti dei personaggi che esistono nel mondo della DC, se dobbiamo essere onesti, sono piuttosto dark. E altri, come Huntress, hanno dei seri traumi legati all'infanzia, dei problemi mentali seri, come accade a Harley...".

Margot Robbie ha quindi aggiunto: "Alle volte non puoi approfondire realmente queste cose se ti devi censurare. E ho pensato che sarebbe stato liberatorio non dover preoccuparci di quell'aspetto e poi, durante la fase di montaggio, in un certo senso cercare il tono e l'atmosfera del film". Il produttore Bryan Unkeless ha dichiarato: "Siamo a 2/3 della produzione, quindi molte cose potrebbero ancora cambiare. Ma penso che una delle idee che abbiamo sviluppato maggiormente sia quella di andare oltre i limiti e non permettere l'esistenza di qualsiasi tipo di barriere alla creatività o all'atteggiamento di Harley. E quindi vedremo dove ci porterà tutto questo, ma certamente stiamo cercando di sfruttare delle opportunità".

Il successo di Joker, film vietato ai minori e in grado di ottenere record di incassi, potrebbe però dare allo studio la sicurezza necessaria a proporre un montaggio vietato ai minori nelle sale.

Al centro della storia di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ci saranno Harley Quinn, Black Canary e Huntress impegnate a unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor, minaccia che porterà alla creazione di un'inaspettata alleanza al femminile. Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.