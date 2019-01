Birds of Prey: ecco tutti i personaggi svelati nel primo teaser

Birds of Prey riporterà sul grande schermo l'iconico personaggio di Harley Quinn, interpretato nuovamente dall'attrice Margot Robbie, ma la folle compagna del Joker non sarà da sola in questa nuova avventura. Il teaser trailer diffuso ieri ha svelato una gallery di personaggi che compariranno nel cinecomic tutto al femminile.

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), questo il titolo completo, è attualmente in lavorazione a Los Angeles. nella prima clip diamo uno sguardo ravvicinato al nuovo look di Harley Quinn e agli altri personaggi presenti nella pellicola.

Birds of Prey vedrà Harley Quinn, Black Canary e Huntress unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor. Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, con loro nel cast Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina in quelli del villain Victor Zsasz. Ecco la gallery dei personaggi.

MARGOT ROBBIE INTERPRETA HARLEY QUINN

EWAN MCGREGOR INTERPRETA BLACK MASK

JURNEE SMOLLETT-BELL INTERPRETA BLACK CANARY

MARY ELIZABETH WINSTEAD INTERPRETA HUNTRESS

CHRIS MESSINA INTERPRETA VICTOR ZSASZ

ROSIE PEREZ INTERPRETA RENEE MONTOYA

ELLA JAY BASCO INTERPRETA CASSANDRA CAIN

