Birds of Prey, Margot Robbie vorrebbe vedere Harley Quinn interagire con Poison Ivy

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sta per approdare al cinema e Margot Robbie, durante gli incontri con la stampa, ha rivelato con quale personaggio della DC vorrebbe vedere interagire la sua Harley Quinn: Poison Ivy!

La villain dei fumetti di Batman tra le pagine dei fumetti è un membro del gruppo che dà il titolo all'atteso film (oltre che delle Gotham City Sirens). Pamela Lillian Isle - l'alter ego maggiormente noto di Poison Ivy - ha poi un rapporto particolare con Harleen Frances Quinzel a.k.a. Harley Quinn, e in alcune run fumettistiche intrattengono anche una relazione amorosa.

Margot Robbie, consapevole del forte legame tra le due anti-eroine/villain, ha spiegato ai microfoni di CBR: "È da parecchio che cerco di spingere verso una reunion con Poison Ivy... Perché il rapporto tra Harley e Ivy è davvero incredibile, e mi piacerebbe molto esplorarlo".

Le colleghe Mary Elizabeth Winstead e Jurnee Smollett, invece, che in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) danno il volto rispettivamente a The Huntress e Black Canary, poste dinnanzi allo stesso quesito hanno risposto facendo il nome di Catwoman - che a breve vedremo in The Batman di Matt Reeves interpretata da Zoë Kravitz - e The Oracle, un personaggio dell'universo DC che nei film non ha ancora trovato il giusto spazio.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) arriverà nelle sale italiane il 6 febbraio 2020. Nella pellicola, targata Warner Bros. e DC Films e diretta da Cathy Yan, recitano anche Ewan McGregor, Rosie Perez, Bojana Novakovic, Greice Santo, Ali Wong, Ella Jay Basco e Chris Messina.