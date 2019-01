Birds of Prey: Margot Robbie nel teaser trailer del film!

Birds of Prey riporterà sul grande schermo l'iconico personaggio di Harley Quinn, interpretato nuovamente dall'attrice Margot Robbie dopo il successo di Suicide Squad e online è apparso il primo teaser trailer dell'atteso cinecomic tutto al femminile.

Il breve filmato svela per la prima volta il nuovo look dell'amante del Joker e degli altri personaggi coinvolti nella storia portata dalle pagine dei fumetti al grande schermo.

Ecco il video:

Alla regia del lungometraggio - il cui titolo intero è Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), c'è Cathy Yan e la distribuzione nelle sale americane è prevista a partire dal 7 febbraio 2020.

Leggi anche: I prossimi film DC in uscita: i supereroi (e i cattivi) che vedremo in sala

Nel cinecomic si vedranno Harley Quinn, Black Canary e Huntress unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor. Le protagoniste saranno invece le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.