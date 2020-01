Birds of Prey, Margot Robbie sul Joker: "Abbiamo scelto di non farlo apparire"

Birds of Prey: Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

Stando a Margot Robbie, l'omissione del personaggio di Joker nel film Birds of Prey, in uscita a inizio febbraio, è voluta. Salvo, forse, una scena vista nelle foto dal set, dove vediamo il momento in cui Harley Quinn lascia il perfido clown, non lo vedremo proprio sullo schermo.

L'attrice australiana, che ritorna nei panni di Harley ed è anche produttrice del nuovo film, ha spiegato tale scelta creativa durante una conferenza stampa: "Doveva essere o una storia completamente incentrata su loro due, o un film dove lui non appare. Mi interessava vedere Harley in un gruppo tutto al femminile, e avevo notato che non c'erano molti film corali di quel genere, cosa che trovavo strana soprattutto per un film di supereroi." Si riferisce al team noto appunto come Birds of Prey, al quale Harley si unirà per contrastare un nuovo boss criminale, Black Mask.

Harley Quinn ha esordito al cinema nel 2016 in Suicide Squad, al fianco del Joker interpretato da Jared Leto, e nei mesi successivi all'uscita era stato annunciato un film incentrato sulla stramba coppia criminale, e uno standalone interamente dedicato a questa incarnazione del malefico clown. Al momento però, complice in parte la realizzazione di Joker, non è previsto un ritorno in scena di Leto, il quale ha precedentemente dichiarato di non essere interamente soddisfatto della sua prima apparizione, a causa della rimozione di molte scene incentrate sul suo personaggio (anche il regista David Ayer, a domanda diretta su cosa avrebbe cambiato col senno di poi, ha ribadito che avrebbe reso il Joker l'antagonista principale). Rivedremo quindi solo Harley (Margot Robbie) in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), al fianco di altre donne prese di mira da Black Mask. L'attrice ritornerà anche in The Suicide Squad, le cui riprese sono attualmente in corso.