Birds Of Prey, Margot Robbie "Ecco come il film sarà diverso da Joker"

Margot Robbie torna a parlare di Birds Of Prey sottolineando le differenze tra il cinecomic e il fortunato Joker, altra creazione DC/Warner.

Margot Robbie ha spiegato le profonde differenze tra il suo Birds Of Prey e l'acclamato Joker. Entrambi i cinecomic sono targati Warner Bros. ed entrambi puntano a infrangere le barriere della tradizione fumettistica. Joker ci è riuscito, a detta della critica, ma l'attrice australiana ci tiene a sottolineare le profonde differenze tra i due film.

Birds of Prey: Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

In Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) Margot Robbie tornerà a vestire i panni della villain Harley Quinn. L'attrice ha ammesso di aver molto amato Joker , altra pellicola che ha posto al centro dell'attenzione un villain dell'universo DC sottolineandone, però le differenze. Ecco le sue parole al riguardo:

"Credo che Joker sia maggiormente fondato sulla realtà.Il nostro film è diverso. E' più eccessivo".

Dovremo attendere fino al 6 febbraio per scoprire i segreti di Birds of Prey, uno dei film più attesi del 2020, ma da quanto visto finora si preannuncia una pellicola esagerata, coloratissima e sfrontata, molto meno realistica rispetto a Joker.

Come potete leggere nel nostro commento al trailer di Birds of Prey, il film sarà una storia standalone che vede Margot Robbie di nuovo nei panni della sexy, scatenata, folle Harley Quinn. Al suo fianco Mary Elizabeth Winstead interpreta Helena Bertinelli, alias Cacciatrice, e Jurnee Smollett Bell è Dinah Lance, alias Black Canary. Nel cast anche Rosie Perez nel ruolo di Renee Montoya, Chris Messina in quello di Victor Zsasz, Ella Jay Basco è Cassandra Cain e Ewan McGregor è Roman Sionis, alias il villain Black Mask.