Morbius, Jared Leto nelle prime foto dal set di Manchester!

Francesco Bellu

Le riprese di Morbius, il film in cui Jared Leto vestirà i panni di uno degli antagonisti più noti di Spider-Man, sono in corso a Manchester. Grazie al Daily Mail sono state rese pubbliche le prime foto rubate dal set. L'attore, vestito con un impermeabile scuro e volto coperto da un cappuccio, è stato, infatti, immortalato tra un ciak e l'altro insieme ai vari membri della troupe.

Jared Leto swigs from a hip flask as he is seen as Dr Stephen Morbius https://t.co/Wo3oOHshq4 via @DailyMailCeleb — La Casa Dei Sogni (@LaCasaDeiSogni6) 26 marzo 2019

Difficile capire al momento a cosa si riferiscano le fotografie: in una è possibile osservare Jared Leto mentre beve da una fiaschetta - che il personaggio da lui interpretato possa avere problemi con il bere? - , mentre in altre due lo vediamo fermo su un marciapiede o a discutere in un angolo le indicazioni del regista, Daniel Espinosa. Per quanto ne sappiamo Morbius, the Living Vampire, noto proprio come il Vampiro vivente, nonostante faccia parte del mondo Marvel, verrà sviluppato all'interno dell'universo cinematografico della Sony, così come lo era stato Venom. Ad affiancare il premio Oscar per Dallas Buyers Club ci saranno: Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Chris Dood e, verosimilmente, anche Tyrese Gibson.

Il personaggio, apparso per la prima volta nel 1971 - il numero 101 di The Amazing Spider-Man -, si chiama Michael Morbius ed è uno scienziato con una rara malattia del sangue. Nel tentativo disperato di trovare una cura va incontro a effetti collaterali inaspettati che lo trasformano in un pericoloso vampiro. Per la Sony, dopo il successo al botteghino di Venom, c'è la speranza che anche questo titolo possa fare altrettanto, se non di più. L'uscita è prevista per il 31 luglio 2020.

Potete ammirare le foto qui sul sito del Daily Mail.