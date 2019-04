Birds of Prey: la descrizione dei materiali video e le foto dal set

Il panel Warner Bros. del CinemaCon ha svelato i primi materiali video di Birds of Prey, che forniscono nuove importanti informazioni così come le foto rubate dal set. Il film, attualmente in fase di lavorazione, è una delle pellicole più intriganti del DC Extended Universe in preparazione, vista la presenza di un cast quasi tutto al femminile che vedrà la comparsa delle più celebri eroine dell'Universo DC.

Il materiale video mostrato al CinemaCon si apre con la data di uscita di Birds of Prey, 7 febbraio 2020. "Adoro i titoli lunghi" esclama Margot Robbie nel video. "E' una girl gang!". Il logo appare sullo schermo, nel materiale promozionale vengono mostrati i personaggi. Seguono alcune scene dietro le quinte che vedono le attrici impegnate sul set esplosivo. Harley Quinn salta su un'auto inseguita da skater. Black Mask impugna un'arma. Il gruppo di cinque donne cammina verso l'obiettivo in modo simile ai Guardiani della Galassia nel primo trailer.

Nel frattempo le nuove foto rubate dal set svelano dettagli interessanti sui personaggi. Mary Elizabeth Winstead, nei panni della Cacciatrice, se ne va in giro per cercare di riscaldarsi tra un ciak e l'altro.

Mary Elizabeth Winstead - On the set of 'Birds Of Prey' in LA March 31, 2019 pic.twitter.com/j2tx7fWx9w — best of mary elizabeth winstead (@bestofwinstead) April 1, 2019

Margot Robbie circola sul set coperta da un mantello con cappuccio per nascondere costume e trucco, ma da quanto intravediamo l'attrice è truccata con cicatrici simili a quelle della Winstead.

Margot Robbie on the "Birds of Prey ( and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn )" set in LA on March 31, 2019. pic.twitter.com/5HKUpNUD7O — Birds of Prey movie updates. (@bopupdates) April 1, 2019

Margot Robbie on the "Birds of Prey ( and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn )" set in LA on March 31, 2019. pic.twitter.com/Wytx65IHn4 — Birds of Prey movie updates. (@bopupdates) April 1, 2019

Jurnee Smollett-Bell mostra il suo nuovo look per il ruolo di Black Canary.

Birds Of Prey': New Look At Black Canary Actress Jurnee Smollett-Bell On Set pic.twitter.com/OaSTy9KGf8 — AG MEDIA NEWS (@AGMEDIANEWS) April 1, 2019

a rare sighting of jurnee smollett-bell as black canary has been seen. this is the first sighting in the 100 years. pic.twitter.com/X9X1D5NiGj — tia (@ritafaarr) April 1, 2019

Birds of Prey è attualmente in fase di ripresa a Los Angeles. Al centro del film ci saranno Harley Quinn, Black Canary e Cacciatrice intente a unire le forze per combattere Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor. Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, con loro nel cast anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain. La regista del film - il cui titolo intero è Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), è Cathy Yan. La distribuzione nelle sale americane è prevista a partire dal 7 febbraio 2020.

