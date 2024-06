Big Little Lies 3 ufficialmente in lavorazione, Nicole Kidman: "Lo stiamo sviluppando furiosamente"

Nicole Kidman e Reese Witherspoon hanno partecipato di recente ad una video intervista per Vanity Fair in cui hanno accennato brevemente ad una terza stagione della pluripremiata serie HBO Big Little Lies, in produzione dal 2017 e fermatasi alla seconda stagione nel 2019. Creata da David E. Kelley, Big Little Lies è basata sul romanzo Piccole grandi bugie di Liane Moriarty.

Nel corso dell'intervista, Reese Witherspoon ha simpaticamente rimproverato la collega, che in diverse occasioni si è lasciata sfuggire diverse informazioni sulla serie e la stessa Kidman ha confermato:"Mi sono entusiasmata. Dobbiamo stare zitte. C'è tutta una questione sul fatto che non dovresti mai parlare di qualcosa fino a quando non l'hai fatto, perché se parli di farlo allora è come se avessi la botta di dopamina di quando lo fai e ti sembra di averlo fatto. È uno studio scientifico".

Lavori in corso

Nonostante i buoni propositi, Nicole Kidman si è smentita poco dopo, aggiornando i fan sullo stato dei lavori:"Stiamo procedendo rapidamente e furiosamente. Liane [Moriarty] sta consegnando il libro. Siamo in buona forma". Kidman e Witherspoon non hanno mai abbandonato il discorso legato alla terza stagione di Big Little Lies - Piccole grandi bugie e qualche mese fa, la star di The Hours ha spiegato che anche la figlia Sunday Rose ha chiesto un altro ciclo di episodi, fornendo anche qualche consiglio per l'evoluzione del personaggio della madre.

Nicole Kidman è Celeste nella serie Big Little Lies

Ad inizio anno, il CEO dei contenuti HBO Max Casey Bloys, aveva dichiarato di essere pronto per una terza stagione:"Quando hai tutte queste star devi allineare i loro programmi, dobbiamo scrivere la sceneggiatura. Quindi, c'è molto da fare. È una fase embrionale, al momento. L'intero cast sta facendo spettacoli e film, e tutti sono molto occupati. Ma è un gruppo molto speciale. Amano lavorare insieme. E quando trovano un'idea, credo che la realizzeranno. Siamo entusiasti quando saranno pronti e prenderemo l'iniziativa quando lo saranno".