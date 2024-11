The White Lotus 4 e Big Little Lies 3: HBO non esclude il ritorno delle due serie

Casey Bloys, a capo di HBO e Max, ha parlato del futuro delle serie The White Lotus e Big Little Lies, che potrebbero tornare sugli schermi in futuro, rispettivamente, con le stagioni 4 e 3.

The White Lotus 4 e Big Little Lies 3 potrebbero essere realizzate: Casey Bloys, a capo di HBO e Max, ha infatti confermato che le due serie potrebbero proseguire in futuro con altre stagioni.

Da tempo si parla di un possibile ritorno dello show ispirato al romanzo di Liane Moriarty, tuttavia per ora non ci sono ancora notizie certe sulla possibile produzione di un nuovo capitolo della storia.

Il futuro di The White Lotus

La terza stagione di The White Lotus arriverà sugli schermi americani all'inizio del 2025 e avrà come star Natasha Rothwell, Carrie Coon, Jason Isaacs, Michelle Monaghan e Parker Posey.

Bloys ha quindi parlato dello show dichiarando: "Mike White, ovviamente, se vuole andare avanti e fare quattro stagioni, ne farà una quarta".

Il capo di HBO ha aggiunto che ha fatto visita al set quando stavano venendo girate le puntate ambientate in Thailandia e il creatore del progetto, coinvolto anche come produttore esecutivo e regista, sembra aver già delle idee per la stagione 4.

Un possibile capitolo 3 per Big Little Lies

Big Little Lies - Piccole grandi bugie, invece, potrebbe tornare dopo la pubblicazione del nuovo romanzo di Liane Moriarty in cui si continua la storia delle protagoniste.

Le star di Big Little Lies

Nicole Kidman e Reese Witherspoon, da tempo, stanno cercando di convincere HBO a dare il via libera alla produzione della nuova stagione, tuttavia bisognerà attendere.

La star australiana, in un'intervista rilasciata in estate, aveva spiegato che sua figlia Sunday Rose è stata particolarmente convincente nel farle capire che la storia del suo personaggio, Celeste, dovrebbe continuare dopo che nella seconda stagione ha dovuto mantenere il segreto sulla morte del marito. Kidman aveva inoltre sottolineato che il racconto potrebbe essere particolarmente interessante nell'approfondire come i personaggi cambiano ora che i loro figli sono cresciuti.