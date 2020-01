Big Little Lies 2 in DVD, recensione: ecco in cosa è meglio o peggio rispetto alla prima stagione

La recensione del DVD di Big Little Lies Stagione 2: la serie HBO non esce in blu-ray ma presenta un buon video nonostante i limiti del formato. L'audio italiano fa un passo indietro con la codifica stereo, gli extra invece sono migliori rispetto a stagione 1.

Big Little Lies - Piccole grandi bugie: Meryl Streep e Nicole Kidman durante una scena

Drammi, segreti, seduzioni e appassionanti intrecci: già nella prima stagione la serie HBO Big Little Lies - Piccole grandi bugie aveva stregato e convinto. Sentimenti replicati pure nella seconda stagione, anche perchè al gruppo di star comprendente Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz, si è aggiunta addirittura Meryl Streep a impreziosire il cast. Altri sette episodi ambientati nella città marittima di Monterey, dove cinque donne provano a rimettere insieme i pezzi delle loro vite distrutte, proprio nel momento in cui la madre di Perry arriva in cerca di risposte dopo la morte del figlio.

Big Little Lies - Piccole grandi bugie: Laura Dern in una scena della seconda stagione

Purtroppo, come vedremo nella recensione del DVD di Big Little Lies - Stagione 2, la pluripremiata serie HBO, al contrario della prima stagione che era disponibile anche in blu-ray, è arrivata in homevideo solamente in DVD, in un cofanetto slipcase curato da Warner Bros Home Entertainment Italia e contenente due dischi: nel primo ci sono gli episodi dall'1 al 4, nel secondo gli episodi 5-6-7- e l'unico contenuto speciale. Sicuramente un passo indietro (e non sarà l'unico, anche se sotto altri aspetti ci sono dei progressi), che però non toglie la bellezza di poter rivivere una stagione piena di colpi di scena.

Big Little Lies 2, la recensione: con Meryl Streep la serie si fa ancora più perfetta

Big Little Lies - Piccole grandi bugie: Laura Dern, Zoë Kravitz, Shailene Woodley, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, una scena della seconda stagione

Solo DVD e niente Blu-ray, ma il video è di buona qualità

È un peccato che una serie anche visivamente molto curata e dalla raffinata ricercatezza estetica come Big Little Lies non possa beneficiare in questa uscita della stagione 2 dell'alta definizione, però va riconosciuto che la parte video resta di ottima qualità, ovviamente nei limiti del formato. Limiti che ci sono per quanto riguarda il dettaglio, per alcuni inevitabili aliasing ed elementi un po' sgranati nelle panoramiche. Ma il quadro visivo resta molto piacevole, anche perché la fotografia è molto morbida già di suo.

Big Little Lies - Piccole grandi bugie: le protagoniste in una foto della seconda stagione

Il video insomma riesce a digerire bene anche alcune scelte molto particolari sul piano stilistico, offrendo immagini abbastanza nitide e compatte, dotato anche di un dettaglio di rilievo per il formato DVD, soprattutto negli elementi in primo piano. Anche per quanto concerne l'aspetto cromatico, la palette non particolarmente estesa e i colori piuttosto sobri non fanno che replicare le scelte stilistiche e l'aspetto un po' desaturato di una Monterey dalle atmosfere torbide.

Big Little Lies 2: una serie da Emmy o il guilty pleasure dell'anno?

Audio italiano solo in 2.0, l'inglese ha un'altra marcia

Meryl Streep in Big Little Lies 2

Purtroppo va registrato un passo indietro anche riguardo l'audio. La traccia italiana, infatti, è in un semplice dolby digital 2.0, e la codifica stereo non può che regalare un ascolto solo discreto e senza picchi. I dialoghi sono puliti e con un timbro soddisfacente, ma per il resto l'assenza del multicanale si fa sentire: l'ambienza è un po' scarna e la scena risulta inevitabilmente chiusa e priva di adeguata spazialità.

Celeste in una scena del finale di stagione

L'inglese, presente con una traccia dolby digital 5.1, pur non eclatante riesce almeno a offrire un'attività surround più precisa e soprattutto molto più presente e incisiva nelle scene dove l'ambienza è più ricca, come negli esterni. E anche la colonna sonora ha una resa più calda ed efficace.

Una scena di "Lei sa"

Gli extra, la conversazione fra le star è una bella sorpresa

Le quattro di Monterey

Per fortuna c'è anche un settore dove la stagione 2 in homevideo offre di più rispetto alla prima, ed è quello dei contenuti speciali. Se la stagione 1 conteneva solo brevissime clip e una featurette di 7 minuti per giunta nemmeno sottotitolate in italiano, in questa seconda stagione troviamo sì un unico contributo, ma piuttosto corposo (36 minuti) e soprattutto dotato di regolari sottotitoli italiani. La featurette, denominata The Lies Revealed: A Conversation with the Cast of Big Little Lies, è un piacevole incontro con tutto il cast femminile della stagione: Meryl Streep, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoe Kravitz conversano amabilmente sul divano della serie, dei loro personaggi ma anche dei riflessi sul privato, con dialoghi e argomenti mai banali, anzi interessanti e coinvolgenti.