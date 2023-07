Biancaneve: i sette nani rimpiazzati da creature di sesso, etnia e dimensioni diverse, scoppia la polemica

Disney torna al centro delle polemiche per l'ennesimo reboot live action. Stavolta si tratta di Biancaneve, in lavorazione in Inghilterra fino all'inizio dello sciopero degli attori. A far indignare una buona fetta di fan stavolta sono le foto dei Sette Nani che, a giudicare da quanto visto finora, avrebbero subito un radicale cambiamento in direzione della diversità. Al posto dei tradizionali nani vediamo creature magiche di vario sesso, etnia e taglia, scelta che ha fatto insorgere i tradizionalisti.

La nuova rilettura di Biancaneve e i sette nani, diretta dal regista di Paddington Paul King, vede protagonista l'ispanica Rachel Zegler nel ruolo della principessa della fiaba mentre Gal Gadot interpreta la matrigna cattiva. Le foto dal set di Zegler, ma soprattutto dei Sette Nani in una versione inedita, scattate nei dintorni di Bedfordshire, Inghilterra, hanno suscitato una veemente protesta sui social che segue quelle per il cambio di etnia de La sirenetta e della Fata Campanellino in Peter Pan & Wendy.

Un utente ha scherzosamente cambiato il nome del film in "Biancaneve e le sette assunzioni di diversità".

La Sirenetta è nera: Halle Bailey, la nuova Ariel in un mare di polemiche

I cambiamenti nella storia di Biancaneve scatenano l'ira dei fan

Questo non è l'unico cambiamento apportato nell'adattamento della fiaba dei fratelli Grimm, visto che in precedenza è stato annunciato che non ci sarà nessun Principe Azzurro in arrivo a salvare Biancaneve perduta, ma la storia sarà incentrata principalmente sulla protagonista e sui suoi sogni di leadership.

A ergersi contro la nuova versione di Biancaneve, in un primo tempo, è stato l'interprete de Il trono di spade Peter Dinklage, che ha definito il remake Disney "una fottuta storia retrograda sui nani".

A peggiorare le cose, Disney ha cercato in un primo tempo di far passare le foto dei Nani comparse in rete come un fake per essere rapidamente smentita, come riporta lo stesso Daily Beast, che aveva diffuso per primo la smentita da parte dello studio sulle foto fake. "Nota del redattore: questa storia è stata aggiornata per indicare che Disney, in seguito, ha affermato che le foto provenivano dalla produzione ma non erano foto ufficiali", riporta il Daily Beast.

Peter Pan & Wendy, scoppia la polemica per la Campanellino nera di Yara Shahidi: "Ariel 2.0"

Finora Disney non era stata molto chiara sui piani per la nuova versione dei Sette Nani. L'anno scorso è stato riferito che sarebbero stati reinventati come "creature magiche", senza però chiarire il significato esatto di tale definizione. Ciò ha portato a speculare su un possibile uso della CGI per creare tali personaggi, ma come rivelano le ultime immagini del set l'idea dominante sembrerebbe avere diversi tipi di rappresentazione per ogni membro del gruppo.

La nuova versione di Biancaneve, diretta da Marc Webb che ha utilizzato una sceneggiatura di Greta Gerwig ed Erin Cressida Wilson, dovrebbe arrivare nei cinema a marzo 2024, sciopero degli attori permettendo.