Peter Pan & Wendy, scoppia la polemica per la Campanellino nera di Yara Shahidi: "Ariel 2.0"

Ci risiamo. Dopo le polemiche social per la Sirenetta nera di Halle Bailey gli animi tornano ad agitarsi dopo l'uscita del primo trailer di Peter Pan & Wendy, nuovo film live-action Disney. La pietra dello scandalo, stavolta, è la scelta di un'attrice nera per il ruolo della Fata Campanellino.

A interpretare la nuova Campanellino nel film di David Lowery è l'attrice afroamericana/iraniana Yara Shahidi. Ecco che la polemica sull'opportunità di modificare "ruoli classici" per adattarli alla diversità della società contemporanea si è riaccesa s Twitter e qualcuno parla addirittura di "Ariel 2.0" facendo riferimento alla nuova interprete de La sirenetta.

"Quindi, invece di dare alle altre etnie i propri film o realizzare nuovi film con personaggi neri, hanno deciso di rendere neri i personaggi bianchi per qualche motivo per sembrare che 'Eeeeehi, siamo così inclusivi che supportiamo tutti .." dice @ scarletWitch729. Il suo commento ha raccolto migliaia di like. Continua, "è così strano, a parte la principessa e il ranocchio non ce n'è nessun altro".

"Entro il 2030 ogni personaggio Disney sarà nero, anche quando non dovrebbe", aggiunge @VicSNJensen.

@ThePencilPimp scrive: "Non c'erano attrici che potessero passare per danesi? La mia gente, per favore, smetta di sostenere questa roba... ci meritiamo film sulle favole NERE... non abbiamo bisogno di saccheggiare il patrimonio europeo. Abbiamo fantastiche favole nostre!"

Basato sul romanzo di J. M. Barrie Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere (Peter and Wendy) e ispirato al classico animato del 1953, Peter Pan & Wendy è la storia senza tempo di una giovane ragazza che, sfidando il desiderio dei suoi genitori di farle frequentare il collegio, parte con i suoi due fratelli più piccoli verso la magica Isola che non c'è. Lì incontra un ragazzo che si rifiuta di crescere, una piccola fata e un malvagio capitano pirata. Insieme si ritrovano presto a vivere un'emozionante e pericolosa avventura molto molto lontano dalla loro famiglia e dalle comodità di casa.

Nel cast troviamo Jude Law (Animali fantastici e dove trovarli) nel ruolo di Capitan Uncino; Yara Shahidi in quello di Trilli; Ever Anderson nel ruolo di Wendy e Alexander Molony in quello di Peter Pan. Molly Parker è Mrs. Darling, mentre Alan Tudyk è Mr. Darling. Nel cast anche gli esordienti Joshua Pickering nel ruolo di John; Jacobi Jupe in quello di Michael e Alyssa Wapanatâhk nel ruolo di Tiger Lily. Infine Jim Gaffigan sarà Spugna.

Peter Pan & Wendy sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 28 aprile.