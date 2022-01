Biancaneve, Peter Dinklage boccia il remake Disney: "Una fottuta storia retrograda sui nani"

Disney prosegue nell'operazione recupero dei suoi classici di animazione attraverso continui reboot live action. Uno dei prossimi è Biancaneve e i sette nani, che vedrà la star di West Side Story Rachel Zegler nel ruolo di Biancaneve e Gal Gadot in quello della Regina Cattiva. Non tutti sono entusiasti del progetto. L'interprete de Il trono di spade Peter Dinklage ha bocciato il remake con termini coloriti definendolo "una fottuta storia retrograda sui nani".

Ospite del podcast "WTF" di Marc Maron, Peter Dinklage non vede di buon occhio l'operazione di Disney, in particolare per quanto riguarda la rappresentazione dei nani della fiaba.

"C'è molta ipocrisia", spiega. "Senza offesa per nessuno, ma sono rimasto un po' sorpreso quando si sono detti molto orgogliosi di scegliere un'attrice latina per il ruolo di Biancaneve. Ma stai ancora raccontando la storia di Biancaneve e i sette nani. Fai un passo indietro e guarda cosa stai facendo. Non ha senso per me".

Dinklage ha proseguito: "Sei progressista in un certo senso, ma poi stai ancora raccontando quella fottuta storia retrograda di sette nani che vivono insieme in una grotta, che cazzo stai facendo, amico? Non ho fatto nulla per portare avanti la mia causa? Immagino di non essere abbastanza forte. Non so quale studio sia, ma ne erano così orgogliosi. Tutto amore e rispetto per l'attrice e tutte le persone che pensavano di fare la cosa giusta. Ma cosa state facendo?"

Disney non ha ancora annunciato i suoi piani per i nani nel remake di Snow White and the Seven Dwarfs. Peter Dinklage ammette che sarebbe contento se si dovesse raccontare di nuovo la fiaba in una vera chiave progressista, ma rimane sconcertato dalla scelta di raccontare la stessa storia tradizionale in forma live-action, come se fosse una vera conquista.

A partire dal 3 marzo, Peter Dinklage sarà nei cinema italiani protagonista del Cyrano di Joe Wright.