Ben Affleck svela la sua reazione alla scoperta del suo film con il rating migliore su IMDb

Ben Affleck, come anche tantissimi suoi fan, è rimasto scioccato nell'apprendere che il suo film con votazione più alta su IMDb è uno di quelli realizzati con Zack Snyder. Anche se la loro parabola artistica non ha portato a enormi risultati, la reazione mondiale nei confronti della Zack Snyder's Justice League ha totalmente cambiato le carte in tavola.

Zack Snyder's Justice League: Ray Fisher, Gal Gadot, Ezra Miller e Ben Affleck in una scena

Per chi non lo sapesse, la Zack Snyder's Justice League è un film realizzato successivamente al Justice League firmato da Joss Whedon, versione all'epoca stroncata da pubblico e critica. Per motivazioni personali Zack Snyder si è ritrovato a dover abbandonare quel progetto, per poi chiedere a Warner, supportato da tutti i suoi fan, di tornare sui suoi passi e realizzare una pellicola che rappresentasse al cento per cento la sua visione. La pubblicazione della cosiddetta Snyder's Cut ha fatto felici moltissimi fan, forse anche fin troppi.

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, Ben Affleck ha raccontato come è stato lavorare al fianco del regista, rendendosi conto che il suo film più votato su IMDb è stato proprio Zack Snyder's Justice League: "Con Justice League potresti tenere un seminario su tutti i motivi per cui questo è il modo migliore per non fare un film. Dalla produzione alle decisioni sbagliate fino all'orribile tragedia personale, e finire con il gusto più mostruoso possibile in bocca", ha detto l'attore. L'interprete di Batman ha quindi aggiunto: "Il genio, e il lato positivo, è che Zack Snyder alla fine è andato da AT&T e ha detto, 'Posso darvi quattro ore di contenuti.' Ed è principalmente tutto lo slowmo che ha girato in bianco e nero, e un giorno di riprese con me. Era tipo, 'Vuoi venire a girare nel mio giardino?' E io, 'Penso che ci siano dei sindacati, Zack. Penso che dobbiamo fare un accordo.' Ma ci sono andato e l'ho fatto. E ora [Zack Snyder's Justice League] è il mio film con il punteggio più alto su IMDb".

Hypnotic, Ben Affleck nella prima immagine del thriller di Robert Rodriguez

Successivamente Ben Affleck (attualmente impegnato nella realizzazione di Air - La storia del grande salto) ha svelato le ragioni che lo hanno spinto ad abbandonare il personaggio di Batman, spiegando che dal suo punto di vista si tratta di "storie diventate in qualche modo ripetitive per me e meno interessanti", e anticipando che comparirà in The Flash solamente per 5 minuti.