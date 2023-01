Air: il film sul fondatore della Nike, diretto da Ben Affleck, uscirà in sala e poi su Prime Video

Il primo progetto della Arts Equity, casa di produzione indipendente fondata da Ben Affleck e Matt Damon, sta per fare centro. Si tratta di Air, film incentrato su Sonny Vaccaro, ex dirigente della Nike responsabile dello storico accordo con la star Michael Jordan.

Il bipic avrà una distribuzione globale nelle sale fissata per il 5 aprile 2023 per poi uscire anche in streaming su Prime Video. Si tratta di un primo accordo di questa portata per Amazon Studios.

Queste le dichiarazioni di Affleck: "Matt e io siamo entusiasti che il pubblico veda "Air" e orgogliosi che sia la prima uscita di Artists Equity. Il film è stato un'esperienza straordinaria in cui abbiamo avuto l'onore di lavorare con alcuni dei migliori cast e troupe del settore, che hanno portato passione, perseveranza e creatività in uno sforzo collettivo per ricreare una storia straordinaria".

Ben Affleck e Matt Damon hanno fatto la breakdance nella metro di Boston con indosso "tute di nylon Puma"

A interpretare Sonny Vaccaro è Matt Damon, mentre Ben Affleck si è ritagliato il ruolo del co-fondatore di Nike, Phil Knight. Nel film si racconteranno gli sforzi della compagnia di abbigliamento sportivo di ingaggiare la superstar del basket Michael Jordan come testimonial, impresa impossibile all'epoca, ma realizzata grazie al venditore di scarpe sportive anticonformista. L'accordo rappresentò un trampolino di lancio per il brand sportivo aiutando anche lo sport.