"Doveva saper far male": perché Ben Affleck è il miglior Batman di sempre per Zack Snyder

Zack Snyder ha riaperto un dibattito mai sopito dichiarando la sua preferenza assoluta riguardo al miglior interprete di Batman. Il regista non ha dubbi: il miglior Bruce Wayne è Ben Affleck, of course.

Come ha ribadito durante il podcast Happy Sad Confused, Snyder è più che convinto di aver trovato il più grande Batman della storia del cinema, e sono in molti a dargli ragione. Il cineasta ha svelato il "metodo" che gli ha permesso di compiere la sua scelta risultata - a suo dire - vincente.

Il confronto tra i colossi Ben Affleck e Henry Cavill in Batman v Superman: Dawn of Justice

Perché Ben Affleck è il miglior Batman? La ragione "fisica" dietro la scelta di Zack Snyder

Durante lo sviluppo del suo DCU Universe, Snyder si è trovato a cercare un interprete da contrapporre al Superman di Henry Cavill. Così ha adottato un metodo "rudimentale, ma efficace", come lo descrive Gamesradar.com, per capire se Ben Affleck fosse l'uomo giusto.

"Ho fatto un disegno in cui ho preso il volto di Ben e ci ho messo sopra il cappuccio", ha rivelato. "So che sembra stupido, ma ho preso un pennarello indelebile e ho disegnato il cappuccio sopra una fotocopia del volto di Ben. Credo di essermi convinto in quel momento che era quella la strada giusta".

I fan hanno sposato in toto la scelta del regista lodando la performance tenebrosa di Affleck che, oltre al talento, aveva anche il physique du role necessario.

"Credo che sia il Bruce Wayne più ovvio tra tutti i Batman. Tra tutti quelli che hanno interpretato Batman, Ben è il miglior Bruce Wayne", ha detto Snyder. "Possiede anche tutte le caratteristiche che mi piacciono in un Batman. È davvero grosso, no? È alto 1,95 con gli stivali. Ha quella fisicità che ho sempre desiderato nel mio Batman cinematografico. Ho sempre voluto che fosse un attaccabrighe. Ne avevo bisogno. Anche con quello che ho fatto con il corpo, la tuta e tutto il resto, lo volevo grosso. Volevo solo che fosse davvero in grado di farti male".

Il confronto fisico tra Ben Affleck e gli altri interpreti

Ben Affleck nei panni di Bruce Wayne nella BatCaverna

Prima di Ben Affleck, i principali interpreti "moderni" del Cavaliere Oscuro sono stati Michael Keaton nei film di Tim Burton e Christian Bale nella trilogia di Christopher Nolan. Nessuno dei due attori può competere con la stazza di Ben Affleck visto che Keaton è alto 1.75 e Bale poco di più, 1.83. Pur eccellendo in agilità e arti marziali, Snyder ha ritenuto Ben Affleck più minaccioso per via della stazza, ideale per un personaggio che deve essere in grado di essere feroce e di poter far male fisicamente.

Certo, i costumi di Batman hanno fatto tanto per ingigantire la presenza dei due interpreti sul grande schermo, ma entrambi gli attori hanno lavorato soprattutto sulle debolezze e lati oscuri del personaggio di Bruce Wayne mentre Affleck ne ha rivendicato la potenza fisica e la ferocia. Al momento attuale, a interpretare l'Uomo Pipistrello in The Batman e nell'atteso sequel di Matt Reeves, The Batman 2, in arrivo a ottobre 2027, è Robert Pattinson che ha fornito un'interpretazione ancora diversa del personaggio.