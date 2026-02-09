E se Will Hunting fosse una sit-com? Ecco Ben Affleck e Jennifer Aniston nel trailer

L'ultimo spot pubblicitario di Ben Affleck per Dunkin' trasmesso durante il Super Bowl cala le atmosfere e la storia di Will Hunting nel mondo delle sit-com anni '90.

Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Jason Alexander, Ted Danson, Alfonso Ribeiro, Jaleel White e Jasmine Guy si sono uniti ad Affleck e Tom Brady in uno spot sorprendente che mostra il cast recitare in una sitcom ormai dimenticata chiamata Good Will Dunkin'.

Lo show risponde alla domanda mai posta su come sarebbe stato il film drammatico del 1997 Will Hunting - Genio ribelle, interpretato e ideato da Affleck e Matt Damon, se fosse stato presentato in forma più comica e scanzonata.

Lo spot è una celebrazione delle sit-com anni '90

Lo show contiene numerosi riferimenti alla storia di Will Hunting - Genio ribelle, oltre a citazioni di serie televisive come Friends, Cheers, A Different World, Willy - Il principe di Bel-Air, Seinfeld e Otto sotto un tetto.

I vari attori sono stati sottoposti a un trattamento speciale con effetti speciali e ringiovaniti grazie alle moderne tecnologie. Tuttavia, lo spot è stato girato su pellicola in un set reale.

Lo spot Dunkin è l'ultimo di una serie di spot esilaranti e ricchi di star che Affleck ha realizzato per la catena di caffè e pasticceria dal 2023. Alcuni spot hanno visto la partecipazione di un gruppo musicale chiamato "DunKings" e di attori come Jeremy Strong e Casey Affleck. Due spot hanno persino visto la partecipazione di Jennifer Lopez, ex moglie di Affleck.

Will Hunting - Genio ribelle: Ben Affleck e Matt Damon in una scena

Will Hunting e l'imbarazzante discorso degli Oscar

Nonostante siano ancora molto orgogliosi del film, Affleck e Damon sono invece terribilmente imbarazzati dal discorso di ringraziamento tenuto alla cerimonia degli Oscar dopo aver ricevuto il premio alla Miglior sceneggiatura originale.

"Ho ringraziato Boston come città tre volte. Era davvero necessario? La cosa divertente, in realtà", ha ricordato Damon, "è che il motivo per cui è stato un po' disorganizzato è che non abbiamo mai avuto una conversazione tra noi su cosa avremmo detto. Perché, onestamente, ognuno di noi sapeva nel profondo che se avessimo avuto quella conversazione e poi non avessimo vinto, tra 50 anni saremmo stati in qualche bar di Boston a dire: 'Ci credi che abbiamo scritto un discorso per gli Oscar? Che idioti'. Così, quando siamo saliti sul palco, ricordo di aver spinto Ben verso il microfono. Gli ho detto: 'Io non lo faccio'".