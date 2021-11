Being The Ricardos, prime reazioni: "Le critiche contro la Lucille Ball di Nicole Kidman? Tutte sbagliate"

Le prime reazioni della critica lodano la Lucille Ball di Nicole Kidman sgonfiando le polemiche montate durante la lavorazione del biopic Being The Ricardos.

Quando Aaron Sorkin ha annunciato il cast del suo biopic Being The Ricardos, dedicato alla coppia formata da Lucille Bill e Desi Arnaz, è stato sommerso dalle critiche per aver scelto Nicole Kidman al posto di Debra Messing, favorita dai fan per il ruolo. Le prime reazioni della critica sembrano, però, dar ragione a Sorkin.

Being the Ricardos: Nicole Kidman in una scena

Sui social sono apparsi i primi commenti della critica americana post visione di Being the Ricardos. In molti lodano le interpretazioni, in particolare "lo spirito e il vigore di Lucille Ball" catturato da Nicole Kidman.

"La Kidman incarna l'essenza di Lucille Ball, specialmente nei suoi modi di fare durante le prove e le riprese degli episodi", ha scritto il redattore di Variety Clayton Davis. "Lei potrebbe benissimo spezzarti il ​​cuore accattivandosi la simpatia dello spettatore e una nomination come migliore attrice sembra quasi certa per lei".

L'attrice premio Oscar è affiancata da Javier Bardem (Desi Arnaz) nel film biografico che si svolge in una settimana particolarmente caotica durante il periodo di massimo splendore di I Love Lucy. L'amato duo televisivo è "minacciato da scioccanti accuse personali, diffamazione politica e tabù culturali", secondo la descrizione ufficiale, con il film che promette "uno scorcio rivelatore della complessa relazione romantica e professionale della coppia" fuori dallo schermo.

"Se cercate imitazioni, #BeingtheRicardos potrebbe non essere adatto a voi" si legge su Twitter. "Se volete un film che catturi lo spirito e l'anima di Lucille Ball e Desi Arnaz, avrete una sorpresa."

Being the Ricardos sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 21 Dicembre 2021.