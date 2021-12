Being the Ricardos, su Prime Video in streaming da oggi

Amazon Prime Video ha appena rilasciato in streaming l'atteso Being the Ricardos, il film di Aaron Sorkin su Lucille Ball con Nicole Kidman e Javier Bardem!

Amazon Prime Video ha appena rilasciato in streaming l'atteso Being the Ricardos, il film di Aaron Sorkin che racconta la storia d'amore di Lucille Ball e Desi Arnaz, rispettivamente interpretati da Nicole Kidman e Javier Bardem.

Being the Ricardos è la cronaca di un grande successo, quello di una splendida coppia che ha saputo fare della propria intima sinergia un vero e proprio sodalizio professionale. Il film ha anche ricevuto l'approvazione della figlia della coppia: Lucie Arnaz. La donna ha espresso il proprio sostegno nei confronti della pellicola condividendo il trailer sui propri social: "Aaron Sorkin è riuscito a catturare l'essenza di quel periodo nella vita dei miei genitori. È riuscito a catturare la loro relazione, così come il cuore di mia madre e mio padre."

Locandina di Being the Ricardos

"Nicole Kidman è diventata l'anima di mia madre, entrando nella sua testa. Ho creduto a tutto ciò che ha detto. Javier Bardem di certo non somiglia a mio padre ma ha tutto ciò che aveva lui. Il suo spirito, il fascino, le fossette, la forza e la musicalità. Stando alla sua performance, si può dire lo amasse". Being the Ricardos vede nel cast anche Desi Arnaz, Nina Arianda, J.K. Simmons, Alia Shawkat, Tony Hale, Linda Lavin, Jake Lacy e John Rubinstein. Nel film si ricomporrà la magica coppia di Hollywood formata da Lucille Ball e Desi Arnaz, alle prese con una difficile settimana di lavoro sul set della sitcom Lucy ed io. Dalla lettura del lunedì fino alle ultime riprese del venerdì, Ball e Arnaz si troveranno ad affrontare sfide che potrebbero porre fine sia alla loro carriera che al loro matrimonio.