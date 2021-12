Being The Ricardos: Nicole Kidman ha iniziato a fumare per avere la voce roca di Lucille Ball

Nicole Kidman rivela di aver iniziato a fumare per prepararsi al ruolo di Lucille Ball in Being The Ricardos e ottenere la voce roca da fumatrice della Ball.

Nicole Kidman ha confessato di aver messo da parte il suo salutismo iniziando a fumare per prepararsi a interpretare Lucille Ball nel film Amazon Prime Video Being the Ricardos. L'intento era quello di modificare la voce ottenendo la voce roca e bassa della Ball.

Being the Ricardos: Nicole Kidman e Javier Bardem in una scena di Lucy ed io

Come potete intuire dalla nostra recensione di Being the Ricardos, interpretare l'icona della comicità Lucille Ball, per Nicole Kidman, non è stato certo una passeggiata.

In un'intervista con DuJour, la Kidman ha rivelato di aver iniziato a fumare per prepararsi al ruolo offertole da Aaron Sorkin. L'attrice ricorda di aver detto al suo vocal coach, Tom Jones, che riuscire a ottenere una "voce da accanita fumatrice" sarebbe stato impossibile a causa del suo accento australiano. Passando a misure estreme per catturare l'iconica voce di Lucille Ball, l'attrice ha iniziato a fumare". L'attrice dice inoltre di aver adottato una tecnica molto particolare di riscaldamento della voce, prima di ogni ciak si scaldava per un minuto "in equilibrio sulla testa".

Being The Ricardos, Nicole Kidman: "Dopo le critiche volevo rinunciare a interpretare Lucille Ball"

Scritto e diretto da Aaron Sorkin, Being the Ricardos segue la relazione tra le due star di Lucy ed io, Lucille Ball e il marito Desi Arnaz (Javier Bardem). Il film offre uno sguardo sulla complicata relazione sentimentale e professionale della coppia e porta il pubblico dietro le quinte e nella stanza degli autori durante una settimana di produzione critica della sitcom rivoluzionaria.

