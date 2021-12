Being the Ricardos, Nicole Kidman “Quando ho detto sì, non mi ero resa conto del guaio in cui mi ero cacciata"

Being the Ricardos: Nicole Kidman e Javier Bardem durante la conferenza stampa virtuale

Per Nicole Kidman non è stato facile misurarsi con un mostro sacro della comicità come Lucille Ball, vulcanica star della tv americana degli anni '50. A volerla fortemente nel ruolo della rossa interprete di Lucy ed io è stato il regista e sceneggiatore Aaron Sorkin, che in Being the Ricardos ha scelto di raccontare i retroscena delle produzioni televisive americane, ma anche della stessa Hollywood, concentrandosi su una settimana nella vita di Lucille Ball e del marito Desi Arnaz, interpretato da Javier Bardem.

Being the Ricardos: Nicole Kidman e Javier Bardem in una sequenza

Being the Ricardos racconta una settimana particolarmente difficile nella vita di Lucille Ball, che deve tenere insieme i pezzi di un matrimonio che fa acqua da tutte le parti mentre è impegnata nelle riprese della sitcom familiare Lucy ed io e al tempo stesso viene accusata dai media di essere una fervente comunista in pieno maccartismo. In questo equilibrismo tra pubblico e privato che occupa tutto il film non è difficile credere che sia Nicole Kidmanche Javier Bardem abbiano valutato la possibilità di abbandonare il progetto poche settimane prima dell'inizio delle riprese. Per fortuna hanno desistito, il che ci ha permesso di sentirli analizzare i propri ruoli in vista dell'uscita di Being the Ricardos su Amazon Prime Video il 21 dicembre. Con loro Nina Arianda e J.K. Simmons, che interpretano le costar di Lucy ed io Vivian Vance e William Frawley.

Alla corte di Aaron Sorkin

Being the Ricardos: la conferenza stampa virtuale

Scrittore raffinato, Aaron Sorkin è noto per sceneggiature affilate e dense di dialoghi che mettono alla prova anche gli attori più scafati. Ne sa qualcosa Nicole Kidman che confessa: "Quando mi hanno presentato il film con un biopic ero molto perplessa. Come mai non c'è stato nessun film su Lucille Ball finora? Me lo sono chiesto. Ma quando ho letto lo script ho scoperto che era davvero eccellente, non riuscivo a metterlo giù. Lucille Ball era unica, è stata la prima a fare una carriera di questo tipo. Aveva uno studio di produzione, la Desilu, all'epoca nessun attrice ce l'aveva. Questo non è un biopic tradizionale, è un film di Aaron Sorkin e lui ha scelto di comprimere la narrazione in un'unica settimana per mostrarti l'essenza di chi fosse realmente Lucille Ball". Nina Arianda conferma: "Leggere lo script è stata un'esperienza piacevole e analizzarlo per la mia performance è stato ancora più divertente. Per me è un thriller in cui, a ogni snodo narrativo, la posta in gioco diventa più alta. Questa dinamica ti accompagna fino alla fine del film".

Being the Ricardos, la recensione: la Lucille Ball di Nicole Kidman è un'icona femminista

Being the Ricardos: Nicole Kidman e Javier Bardem in una scena

J.K. Simmons ci tiene a ribadire come Aaron Sorkin sia il regista perfetto per Being the Ricardos e come abbia dovuto rileggere la sceneggiatura più di una volta tanto l'aveva colpito: "Il talento di scrittore di Sorkin è noto da decenni, ma è interessante scoprire come Being the Ricardos sia il terzo film che ha diretto e il primo che ha scritto per dirigerlo lui stesso. Ormai è a un punto della carriera in cui conosce ogni aspetto dell'attività di filmaking, è un processo collaborativo davanti e dietro la macchina da presa. Lui ha grande fiducia in se stesso e nei suoi mezzi". L'interprete del musicista cubano Desi Arnaz, Javier Bardem, ammette: "Ho apprezzato la complessità dello script che riunisce vari aspetti della vita di questa coppia, il matrimonio, il lavoro, i colleghi... Lo trovo fantastico non solo da recitare, ma anche da vedere come spettatore per la ricchezza dei dettagli".

Nicole Kidman: la figlia di Lucille Ball difende la scelta di casting per Being the Ricardos

Immedesimazione tra finzione, realtà... e ancora finzione

Being the Ricardos: Nina Arianda in un primo piano

Per Being the Ricardos, tutti gli attori sono stati chiamati a un duplice sforzo: interpretare i loro personaggi nella vita reale e interpretare la loro versione televisiva in Lucy ed io. Sforzo che Nina Arianda descrive spiegando: "Per me era importante onorare le differenze fisiche tra le due donne perché erano estreme. Vivian era una meravigliosa ballerina, era una protagonista. Trovare informazioni su di lei non è stato facile, ma i produttori mi hanno fornito una clip in cui Desi Arnaz la presenta al pubblico subito prima del tip tap e questo mi ha aperto gli occhi. Ho cercato di scoprire il più possibile su di lei e sul suo background nel massimo rispetto". Per il personaggio di William Frawley, J.K. Simmons ammette di aver visionato con attenzione Lucy ed io: "Era chiaro mentre per il mio personaggio c'erano pochissimi video, non appariva nei talk show né nei libri scritti da Lucille Ball e Desi Arnaz. Tutte le mie ricerche sono state tutte attraverso la prospettiva degli altri attori. Ho avuto la libertà di creare il personaggio e i suoi retroscena, lo ritengo un dono che Aaron Sorkin ci ha fatto fornendoci tutti questi bellissimi dettagli sui personaggi nello script".

Being the Ricardos: J.K. Simmons in una scena

Parlando di ricerca fatta per entrare nel personaggio, Javier Bardem cita la grande fiducia in se stesso di Desi Arnaz: "Era un pilastro per la moglie e per lo show, ma l'ho sentito vicino soprattutto per la sua capacità di superare gli ostacoli grazie al suo senso dell'umorismo. Riusciva a ridere di tutto". Senso dell'umorismo condiviso dalla stessa Lucille Ball, nei confronti della quale Nicole Kidman ammette di aver sentito un'enorme responsabilità: "All'inizio pensavo di accettare un lavoro di Aaron, ma non mi ero davvero resa conto del guaio in cui mi ero cacciata. Una settimana dopo ho cominciato a studiare la sua voce e ho pensato 'Cosa sto facendo... vorrei avere il talento di fare questo, ma non ce l'ho'. Si è trattato di un lavoro lungo e meticoloso, Aaron mi ha incitato, alla fine potevo sentire Lucille, relazionarmi con lei. Sorkin mi ha scritto una mail dicendomi 'Non voglio un'imitazione, voglio il lavoro che so che tu puoi fare e non voglio che ti spaventi'. Si è trattato di una sfida difficile. Dopo Lucy Ricardo è arrivata Lucille Ball che è molto diversa. Lucille Ball ha creato Lucy Ricardo".