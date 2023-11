Beetlejuice 2: nuovi dettagli sui personaggi di Winona Ryder e Jenna Ortega

Nuovi dettagli sui personaggi di Beetlejuice 2, che a breve dovrebbe entrare in post-produzione dopo l'attesa fine dello sciopero degli attori.

Ora che lo sciopero degli attori si è concluso una delle produzioni sulla rampa di lancio per ultimare finalmente le riprese è Beetlejuice 2, sequel della gustosa commedia soprannaturale di Tim Burton. Visto che ufficialmente mancano due giorni alla fine delle riprese, è questione di poche ore prima che il film passi in post-produzione e nel frattempo si diffondono nuovi dettagli sui personaggi interpretati da Winona Ryder e dalla new entry Jenna Ortega.

A dirla tutta, poche ore fa un'immagine rubata dal set del personaggio di Michael Keaton ha fatto la sua comparsa sui social media per poi essere prontamente cancellato su richiesta della produzione. Keaton tornerà nei panni di Betelgeuse, esilarante bioesorcista sessuomane che, dalla foto circolata e poi fatta sparire, sembra più vecchio, ma sfoggia ancora i lunghi capelli verdi del personaggio. Nell'immagine, Keaton tiene un uomo per il collo mentre, con l'altra mano, stringe una siringa contenete un fantomatico siero della verità.

La costumista di Beetlejuice 2 ha confermato, inoltre, che Michael Keaton tornerà a indossare il mitico completo a righe bianche e nere che lo caratterizza.

Beetlejuice 2, Michael Keaton: "Io e Tim Burton lo faremo proprio come abbiamo fatto il primo film"

I dettagli sui personaggi

Mentre è stato confermato che Monica Bellucci, compagna di Tim Burton nella vita, interpreterà la moglie di Beetlejuice, una foto rubata dal set svela la presenza di Justin Theroux, vestito in modo simile a Winona Ryder. Da quanto sappiamo finora, la sua Lydia Deetez è adesso madre di un'adolescente e conduce un popolare talk show in tv, Ghost House with Lydia Deetz.

Jenna Ortega sarà la figlia sedicenne di Lydia, Astrid Deetz, che ha un rapporto conflittuale con la madre e detesta il suo talk show.

Willem Dafoe comparirà nei panni di un poliziotto dell'aldilà che dà la caccia a Beetlejuice.