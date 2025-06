Beetlejuice Beetlejuice arriva su Sky e NOW: il film di Tim Burton da stasera lunedì 16 giugno prima TV

Il sequel del film cult di Tim Burton debutta questa sera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW: pronti a farvi travolgere dal demone più irriverente del cinema?

Altro che riposo eterno: Beetlejuice è tornato, e lo fa nel modo più spettacolare possibile. Il sequel Beetlejuice Beetlejuice firmato da Tim Burton debutta in prima TV lunedì 16 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e on demand anche in 4K. Una serata che ha il sapore di un viaggio nell'aldilà con tanto di caos, humor nero e atmosfere gotiche da brividi.

Un cult che resuscita (letteralmente): Beetlejuice Beetlejuice torna a infestare i nostri schermi

Beetlejuice Beetlejuice

A 36 anni dall'originale, il mitico bio-esorcista torna più scatenato che mai in Beetlejuice Beetlejuice. Dopo l'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, il film riprende il mondo assurdo e grottesco che ha reso iconico il primo capitolo. Michael Keaton riprende il ruolo del demone, con accanto due volti noti: Winona Ryder e Catherine O'Hara. Ma la vera novità è l'arrivo di nuove presenze inquietanti e affascinanti: Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci e Willem Dafoe si uniscono alla festa ultraterrena.

Jenna Ortega, erede dark della famiglia Deetz

Jenna Ortega in Mercoledì

C'è chi eredita case e chi apre portali per l'Aldilà. Jenna Ortega, diventata simbolo della nuova estetica gotica post-Netflix, interpreta Astrid, figlia di Lydia, che per errore risveglia l'universo folle di Beetlejuice. La trama è un mix di ironia, lutti familiari e spettri bizzarri, e con questo sequel Tim Burton firma un'altra favola nera capace di parlare anche al pubblico di oggi.

Quando vederlo su Sky e NOW

Michael Keaton in Beetlejuice Beetlejuice

L'appuntamento è per questa sera, lunedì 16 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno, ma per i più impazienti il film sarà già disponibile on demand, anche in versione 4K. Gli abbonati Sky da più di tre anni potranno addirittura gustarlo in anteprima grazie a Primissime. E ricordate: dite il suo nome tre volte solo se siete pronti a farvi sconvolgere la serata.