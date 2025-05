Beetlejuice 3: Tim Burton dirigerà anche il secondo sequel?

Beetlejuice potrebbe avere un terzo film? Il capitolo originale del 1988 è un classico delle comedy horror e il suo sequel, Beetlejuice Beetlejuice è stato un autentico successo al botteghino con 400 milioni di dollari incassati.

Trentasei anni dopo la sua uscita nelle sale, Beetlejuice sta vivendo un nuovo successo e subito dopo l'uscita del primo sequel sono iniziate a circolare voci sul possibile terzo capitolo.

Le ultime novità su Beetlejuice 3

In base a quanto dichiarato dal CEO di Warner Bros. Mike De Luca, sono in corso trattative per realizzare Beetlejuice 3. Ad aprile, il dirigente ha dichiarato imminente lo sviluppo del progetto.

Michael Keaton e Winona Ryder in una scena di Beetlejuice Beetlejuice

"L'inchiostro potrebbe non essere ancora asciutto, ma sarà questione di poco" disse De Luca. La domanda principale dei fan a questo punto riguarda Tim Burton: tornerà dietro la macchina da presa anche nel terzo film?

Il possibile ritorno di Tim Burton in Beetlejuice 3

Sono passati quasi quarant'anni tra i primi due film di Beetlejuice e Tim Burton, in un'intervista spiegò, non senza un pizzico della sua consueta ironia, che un'altra attesa così lunga gli impedirebbe di tornare nel franchise.

"Se passasse lo stesso tempo avrei 100 anni" ha scherzato il regista "Quindi forse... ma dubito. Sono tornato in Beetlejuice perché il progetto mi ha colpito, se ne arriverà un altro che mi colpisce, chissà".

Tim Burton e Monica Bellucci in una apparizione pubblica

Tra gli attori, visto che non esiste nemmeno un annuncio ufficiale, è difficile stabilire chi potrebbe tornare ma qualche tempo fa, Jenna Ortega ha raccontato che le piacerebbe tornare in un nuovo film:"Una delle cose speciali di questo film è che è così originale e assurdo da sembrare un sogno febbrile. Penso ci sia ancora tanta originalità da esplorare in quel mondo e molte idee nuove".