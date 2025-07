Tim Burton non sa niente dello sviluppo di Beetlejuice 3: "Forse sono stato rimpiazzato"

Il CEO di Warner Bros. Michael De Luca avrebbe assicurato il ritorno del perfido spiritello di Michael Keaton per una nuova avventura, ma Tim Burton e Jenna Ortega ammettono di non saperne niente.

Dopo il successo di Beetlejuice Beetlejuice l'ipotesi di un nuovo capitolo delle avventure dello spiritello malefico e sboccato interpretato da Michael Keaton è nell'aria da tempo. Qualche mese fa il CEO di Warner Bros. Michael De Luca ha dichiarato che Beetlejuice 3 era in fase di sviluppo, ma a oggi Tim Burton non ne sa niente tanto da ipotizzare scherzosamente di essere stato sostituito.

Parlando con l'Hollywood Reporter del lancio di Mercoledì 2, dal 6 agosto su Netflix, Burton ha commentato le dichiarazioni di Warner Bros. sullo sviluppo di Beetlejuice 3 esclamando: "Davvero? Nessuno me l'ha detto. Forse sono stato sostituito". "Forse anche io", ha aggiunto la star Jenna Ortega per poi proseguire: " Forse Astrid muore e va in paradiso. Dovrebbero semplicemente portare Baby Beetlejuice in tournée e mandarlo alle Hawaii".

Tim Burton e Michael Keaton alla Mostra del Venezia per presentare Beetlejuice Beetlejuice

Quando (e se) arriverà Beetlejuice 3?

Come rivela la nostra recensione di Beetlejuice Beetlejuice, il seguito del cult comico/soprannaturale del 1998 torna a raccontare le gesta dello malefico bio-esorcista interpretato da Michael Keaton e del suo debole per Lydia Deetz (Winona Ryder), che oggi è adulta ed è una madre vedova ossessionata dal ricordo del passato.

Diretto da Tim Burton da una sceneggiatura di Alfred Gough e Miles Millar, Beetlejuice Beetlejuice ha visto il ritorno di Winona Ryder e Catherine O'Hara nei panni di Lydia e Delia Deetz, oltre a Michael Keaton in una ripresa nel ruolo dell'iconico spiritello Betelgeuse. Dopo una gloriosa prima mondiale alla mostra del Cinema di Venezia, è stato accolto con entusiasmo dalla critica e dal pubblico, incassando 452 milioni di dollari nel mondo.

Jenna Ortega nello scatenato aldilà di Beetlejuice Beetlejuice

"Ci sono voluti 35 anni per realizzare il secondo film, quando il terzo sarà pronto avrò 105 anni", ha commentato scherzosamente Tim Burton. "So che le probabilità non sono alte. Mi è piaciuto davvero tanto realizzare questo film, Warner Bros. non aveva nemmeno voglia di farlo. L'abbiamo fatto nello stesso modo in cui ho fatto il primo, con gli attori che improvvisavano. È stato bello rivedere alcuni dei vecchi attori e avere Jenna. Ma è come cercare di ricreare la scena del ballo del Mercoledì. Adoro i personaggi, ma non credo che sia necessario il loro ritorno."

Al di là delle battute, il regista ammette di non gradire l'ipotesi di un avvicendamento alla regia e confessa: "Mi sento proprietario di tutto ciò che faccio, anche se non ho creato io i personaggi. Quando hanno fatto il musical Beetlejuice a Broadway, mi ha dato molto fastidio". Warner Bros. è avvisata.