Beetlejuice 2: Michael Keaton tornerà a indossare il mitico completo a righe bianche e nere

Beetlejuice non sarebbe più lui senza l'iconico completo a righe bianche e nere indossato da Michael Keaton. Completo che farà ritorno nel sequel, come confermato dalla costumista quattro volte premio Oscar Colleen Atwood.

"Beh, Beetlejuice deve avere un abito a righe", ha spiegato Atwood. "Come per Alice nel Paese delle Meraviglie è necessario un vestito blu. Per quanto tempo lo indossano è un'altra storia, ma quello è il Beetlejuice per eccellenza. Stranamente, Michael Keaton è convinto che il costume più caratteristico di Beetlejuice sia lo smoking bordeaux, ma sembra che il mondo non sia d'accordo con lui, è una cosa divertente a pensarci."

Cosa ha detto Tim Burton di Beetlejuice 2

Bozza cucita sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2023, dove ha sfilato a fianco della compagna Monica Bellucci, ma in precedenza Tim Burton aveva anticipato alcuni dettagli del sequel di Beetlejuice all'Independent spiegando:

"Non sono poi così bravo a parlare o a cercare di vendere qualcosa, non so bene cosa dire al riguardo. Guardando indietro, è un viaggio molto, molto strano che non riesco a spiegare del tutto. Ecco perché è difficile per me guardare i film dopo, perché provo ancora l'emozione che ne deriva. Non ne traggo sollievo. Ma mi piacciono tutte le persone con cui ho lavorato. Girare Beetlejuice 2, mi è davvero piaciuto. Mancano solo due giorni alla fine delle riprese, concluderemo dopo la fine dello sciopero degli attori. Sul set ho provato a spogliarmi di tutto e a tornare alle basi del lavoro circondandomi di collaboratori fidati, attori e troupe. È stato un po' come tornare all'origine, al motivo per cui mi piaceva fare film."