Baywatch: Zac Efron: "La dieta estrema mi ha fatto cadere in depressione, il mio corpo non era realistico"

Zac Efron fa una grande rivelazione, cambiando il suo approccio al mondo del fitness: ecco come ricorda l'allenamento per il film Baywatch.

Non è sempre tutto oro quello che luccica, soprattutto a Hollywood: Zac Efron ha raccontato la sua esperienza con il film Baywatch, in particolare con la dieta e preparazione atletica che ha dovuto affrontare, tanto estreme da mandarlo in depressione.

Baywatch: Dwayne Johnson e Zac Efron in una foto del film

In un'intervista per Men's Health, Zac Efron, ex star di High School Musical, ha rivelato cosa è successo quando si è preparato a Baywatch, reboot del famoso show tv arrivato al cinema nel 2017. La star ha svelato che all'epoca è caduto in una profonda depressione a causa della dieta ferrea e del troppo allenamento:

"Ho iniziato a sviluppare l'insonnia e sono caduto in una brutta depressione, per molto tempo. Qualcosa in quell'esperienza mi ha distrutto".

Zac Efron: i ritocchi al viso dividono i fan sui social (FOTO)

Zac Efron rivela di aver avuto molta difficoltà a tornare come prima, dopo aver lavorato al film. La colpa, dicevano, era dovuta ai troppi diuretici: "Ho avuto davvero difficoltà a tornare come prima. Alla fine l'hanno attribuita all'assunzione di troppi diuretici per troppo tempo, e questo ha incasinato qualcosa."

Con sole quattro ore di sonno a notte, ore e ore di allenamento e una dieta ferreaa, Zac Efron ha perso il controllo per ottenere il fisico che vediamo nel film Baywatch, al fianco di Dwayne Johnson. Gli ci sono voluto ben sei mesi per riprendersi: si è trasferito in Australia ed è diventato vegano per un breve periodo, cercando di ritrovare il suo equilibrio.