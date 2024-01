Baywatch, Dwayne Johnson ironizza sul flop del film: 'Nessuno lo ha visto'

Dwayne Johnson, durante un'apparizione nel mondo dei wrestler, ha ironizzato su Baywatch, il film di cui è stato protagonista.

Nella serata di lunedì l'attore è salito sul ring in occasione di Raw Day 1 e ha usato la sua esperienza personale per attaccare in modo ironico il wrestler Jinder Mahal.

La star ironizza sul film

The Rock, ovvero Dwayne Johnson, ha attaccato il wrestler dichiarando: "Non piaci a nessuno e non sei divertente. In effetti, se tu fossi uno dei miei film saresti probabilmente Baywatch".

Bahal ha risposto dichiarando di non aver mai visto il lungometraggio e la star del cinema ha replicato: "Beh, nessun altro l'ha fatto".

Johnson si è quindi messo a ridere poco dopo aver attaccato il film che ha incassato solo 58,1 milioni di dollari ai box office americani.

Il film

Il cast del film, ispirato alla popolare serie tv, era composto da Dwayne Johnson, Zac Efron, Jon Bass, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach e Ilfenesh Hadera.

Sul grande schermo si raccontavano le avventure di un gruppo di bagnini, alle prese con situazioni complicate e salvataggi di vario genere.