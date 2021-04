Zac Efron: i ritocchi al viso dividono i fan sui social (FOTO)

Molti fan di Zac Efron si chiedono se l'attore si sia sottoposto a dei ritocchi di chirurgia estetica, mentre altri lo difendono sui social e puntano il dito contro chi sta esprimendo giudizi negativi su di lui, accusandoli di bodyshaming. Al dibattito si sono uniti anche degli specialisti che, esaminando la foto dell'attore, hanno provato a spiegare cosa potrebbe aver fatto.

Per promuovere lo speciale Earth Day Musical di Bill Nye, tramite Facebook Watch, diverse celebrità si sono unite a Nye per incoraggiare le persone a prendersi cura del pianeta. Tra questi c'era anche Zac Efron che però ha calamitato l'attenzione generale non solo per il valore delle parole che ha pronunciato ma anche per il suo aspetto estetico. Nelle ore che han seguito lo show, infatti, i fan hanno continuato a chiedersi se l'ex star Disney abbia subito un intervento di chirurgia plastica. "Che diavolo ha fatto Zac Efron alla mascella?" ha twittato una persona, mentre un'altra ha ricollegato la star di High School Musical alla protesi del viso indossata da The Weeknd per il video musicale di Save Your Tears.

Qualcun altro, giustamente, invita le persone a non giudicare l'aspetto estetico dell'attore, rispettando le scelte di chi risulta libero di fare ciò che vuole con il proprio corpo: "Lo sapete che Zac Efron è umano, giusto? Sapete che fate schifo? Poi vi lamentate se criticano il vostro aspetto, giustamente, ma siete i primi a fare lo stesso. Imparate a rispettare le persone a prescindere dal sesso e dalla popolarità. Ha fatto le sue scelte e voi non siete nessuno".

Tuttavia, Radar ha contattato alcuni esperti che sembrano avere un'idea di cosa potrebbe aver causato il nuovo aspetto di Zac Efron. "Potrebbe assumere integratori come HGH e testosterone o aver ricevuto alcuni riempitivi facciali per modellare le sue guance", ha detto il dottor Michael K. Obeng, chirurgo plastico di Beverly Hills. Natasha Fett, celebre personal trainer e fisioterapista, ha sottolineato come l'attore stia modificando il suo fisico, assumendo testosterone e HGH, elementi che potrebbe influire sull'aspetto di Zac. "Assumere HGH in volumi elevati può causare la crescita della mascella e della cartilagine", ha spiegato Fett, aggiungendo: "Guardando i nuovi tratti del viso di Zac Efron, possono essere sicuramente conseguenza di Testosterone e HGH. Nessuno di questi prodotti dovrebbe essere assunto se non monitorato da un medico".