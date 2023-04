Baywatch: in lavorazione una nuova serie TV dopo il flop del reboot con Dwayne Johnson

I bagnini più celebri del piccolo schermo stanno per tornare. Deadline riporta la notizia secondo cui Freemantle avrebbe dato il via libera alla realizzazione di una serie remake di Baywatch, franchise diventato un vero e proprio cult tra la fine degli anni '80 e gli inizi degli anni '90. Al momento non ci sono notizie sul possibile coinvolgimento degli attori storici della prima serie, su tutti David Hasselhoff e Pamela Anderson.

Freemantle aveva acquisito i diritti della proprietà intellettuale dopo il flop del film uscito nel 2017, un remake con Dwayne Johnson, Zac Efron e Priyanka Chopra. A criticare la pellicola ci aveva pensato proprio Pamela Anderson: "Non è mi è piaciuto. Lasciamo che la cattiva televisione resti cattiva televisione. Questo è l'aspetto che affascina di Baywatch. Cercare di fare film dalla televisione significa rovinare tutto".

Nonostante le critiche ai produttori, a sua detta rei di volerla convincere a fare un cameo gratis nel remake, Pamela Anderson si è resa protagonista di una fugace apparizione in una scena senza alcun dialogo. Ha poi commentato ironicamente la sua performance dicendo: "Sono andata bene. Nessuna lamentela".

Qui trovate la nostra recensione di Baywatch; costato 69 milioni di dollari, il reboot ne ha incassati 177 globali, a livello di incassi non è andata malaccio anche se la critica ha bocciato impietosamente il tono della commedia balenare.