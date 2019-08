"Batman? Val Kilmer è il migliore" secondo Joel Schumacher

Val Kilmer è il miglior Batman della storia del cinema: ne è convinto Joel Schumacher, con buona pace degli attori che hanno interpretato il Cavaliere Oscuro negli anni successivi.

Per molti Joel Schumacher rimarrà nella storia del cinema come il regista che ha affossato la saga di Batman negli anni Novanta dopo i due exploit di Tim Burton. Eppure il regista non se ne cura più di tanto e rilancia addirittura la posta in gioco sostenendo che, a suo parere, il Val Kilmer di Batman Forever sia il miglior Batman mai apparso sullo schermo. Alla faccia di Christian Bale, direbbe qualcuno, eppure Schumacher ne è fermamente convinto.

Batman Forever non è certo una delle opere più memorabili, e non arriva nemmeno al delirio camp di Batman e Robin che tanto fa vergognare tutt'ora George Clooney, ed è passato agli annali più per le liti sul set che altro. Lo stesso Joel Schumacher, durante una intervista a Vulture, non le nega: da un lato ci furono le scenate di Tommy Lee Jones nei confronti di Jim Carrey sul set di Batman Forever, dall'altro quelle di Val Kilmer che se la prese praticamente con tutti quanti, tanto da chiedere a tutta la troupe di chiamarlo Mr. Kilmer, sputare una sigaretta in faccia ad un cameraman e passare buona parte delle ore chiuso in camerino a borbottare sottovoce le battute della sceneggiatura.

Batman Forever: Drew Barrymore e Jim Carrey in una scena del film

Entertainment Weekly parlò addirittura di comportamento "psicotico" da parte dell'attore che non si fece problemi nemmeno di fronte ad una leggenda come Marlon Brando, noto anche lui per non essere uno dal carattere accondiscendente. Schumacher ha ripreso proprio le intemperanze di Kilmer sul set de L'isola perduta, confrontandole con i patemi avuti per il suo film: "Non c'ero, però se non ricordo male Richard Stanley (il regista de L'isola perduta ndr.) mi aveva detto che aveva un esaurimento nervoso. So che Marlon Brando ha gettato il cellulare di Val Kilmer tra i cespugli e gli ha detto: 'Giovane, non confondere il tuo ego con le dimensioni del tuo stipendio, mai'. Ecco questa è la differenza tra Val Kilmer e Tommy Lee Jones. Non mi interessa in che stato emotivo si trovi Tommy, quando quella telecamera gira, tutto va a meraviglia. Con Val è una storia diversa. Ma - aggiunge - come Batman era favoloso!".

Val Kilmer e Chris O'Donnell in una scena di 'Batman Forever'

Nonostante questo clima burrascoso e le recensioni non certo esaltanti, il film si portò a casa oltre 300 milioni di dollari, spianando la strada al successivo, ma stavolta fallimentare anche al botteghino, Batman e Robin che mise in stand-by il franchise fino alla svolta autoriale di Christopher Nolan. Il resto è storia, con la comparsa di Ben Affleck e ora di Robert Pattinson che, da quel che pare trasparire dalla produzione in atto, sembra recupererà le sfumature più oscure e contraddittorie del paladino di Gotham City.