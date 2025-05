Batman Forever: annullata la proiezione della Schumacher Cut dopo la diffida di Warner Bros.

L'attesa proiezione della Schumacher Cut di Batman Forever prevista per giovedì 29 maggio a Los Angeles è stata annullata. Warner Bros. avrebbe inviato una lettera di diffida a Cinefile Video, di fatto bloccando l'evento e impedendo la proiezione del film ai possessori di biglietti.

Da tempo i fan del compianto Joel Schumacher bramano di vedere la Schumacher Cut, versione di Batman Forever della durata di circa 2 ore e 38 minuti che, secondo quanto anticipato, dovrebbe avere un ritmo più adeguato alla storia e dovrebbe contenere un'analisi più approfondita delle tematiche psicologiche del film.

Gli estimatori della pellicola interpretata da Val Kilmer si sono chiesti a lungo se la Schumacher's Cut esistesse davvero. Da quanto sappiamo finora, la versione sarebbe ancora in fase di bozza, necessitando di essere rifinita con gli effetti visivi e la colonna sonora. Purtroppo l'attesa anteprima che aveva mobilitato gli appassionati per il momento non si terrà. La speranza è che Warner Bros. acceleri la realizzazione delle modifiche previste e pubblichi finalmente il film.

Val Kilmer e Nicole Kidman in una scena di 'Batman Forever'

Cult o scult? Il verdetto su Batman Forever è rinviato

L'ondata di supporto sui social media per la campagna #ReleaseTheSchumacherCut ha fatto sperare i fan di ottenere lo stesso risultato avuto con Justice League di Zack Snyder. La sfida era trovare una fanbase abbastanza ampia da promuovere la versione del compianto Joel Schumacher di Batman Forever, pellicola pesantemente criticata al momento dell'uscita in sala nel 1995.

Con Val Kilmer nei panni di Batman, Chris O'Donnell in quelli di Robin, Jim Carrey in quelli del folle Enigmista e Tommy Lee Jones in quelli di Due Facce, il film ha proposto un'estetica kitsch che ricordava più la serie TV degli anni '60, sebbene con un tocco leggermente più dark, che i film di Tim Burton del 1989 e del 1992. Lo stesso Val Kilmer ha parlato apertamente della bruttezza di Batman Forever, tanto che lo stesso regista ha fatto più volte mea culpa prima della morte, avvenuta nel 2020.

Nel 2023, lo sceneggiatore Akiva Goldsman dichiarò a The Playlist che la versione originale di Batman Forever avrebbe dovuto essere assolutamente resa pubblica.

"Ho visto il montaggio di recente", disse Goldsman. "C'è sicuramente il 35% in più di realismo psicologico, il film è _più incentrato su colpa e vergogna. Il primo montaggio di Joel aveva tutto questo, ma il pubblico dell'anteprima non era pronto. Volevano solo umorismo e azione, quindi molte parti sono state ridotte. Comunque, è stato un bel film da realizzare e la versione originale sarebbe un degno tributo a Schumacher. Se n'è andato in silenzio... senza troppa pubblicità. Pubblicare il suo montaggio sarebbe un bel modo per onorarlo. Credo che l'apprezzerebbe molto"_.