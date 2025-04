Val Kilmer, i cinque film imprescindibili per una carriera nel segno dei cult

Da The Doors di Oliver Stone a Una vita al massimo di Tony Scott: i titoli da (ri)vedere per ricordare il talento di un attore leggendario.

Da dove cominciare? Il "solito" Top Gun? Oppure Heat - La Sfida? E se citassimo un altro emblema anni Novanta come Il Santo? Chiaro, con il senno di poi è tutto più facile, o più difficile a seconda dei casi. 'Sta volta, però, i presupposti sono infatti diversi perché Val Kilmer, dietro di sé, lascia una scia di film decisamente memorabili. Strana storia la sua: suo nonno era minatore d'oro, passò l'infanzia con suo padre e i suoi fratelli (tutto raccontato nella sua straziante biografia, il documentario Val), e da ragazzo strinse amicizia con un certo Kevin Spacey.

Tom Cruise con Val Kilmer in Top Gun

Nel destino, in qualche modo, c'era il cinema: il più giovane ad entrare alla Julliard, e legato ad una rappresentazione teatrale - How It All Began - che gli fece dire di no a Francis Ford Coppola. Un debutto solo rimandato: cantava e ballava in Top Secret! del tris di Jim Abrahams, David Zucker e Jerry Zucker, venendo poi scritturato da Tony Scott nel cult del 1986 con Tom Cruise. Il resto è storia: Ron Howard, Oliver Stone, pure un Batman finalmente rivalutato, e ancora, più recentemente, Gia Coppola e Joseph Kosinski. Dunque, se un mito non muore mai veramente, non resta che rivedere i migliori film (o meglio, le migliori prove d'attore) di Val Kilmer, ricordando il suo talento e la sua profondità.

1. Kiss Kiss Bang Bang

Val Kilmer e Robert Downey Jr. in Kiss Kiss Bang Bang

Iniziamo da un film poco citato, e diretto da Shane Black. Una commedia dark, potremmo dire, buddy movie dai toni oscuri, in cui Val Kilmer fa coppia con Robert Downey Jr. Nel film interpreta un investigatore omosessuale che farà da mentore ad un ladruncolo divenuto attore. Insieme indagheranno su un misterioso omicidio. Verve comica e presenza unica, in cui l'attore dimostra di essere perfetto protagonista quanto perfetta spalla.

2. Top Gun: Maverick (2022)

Sarebbe stato facile citare Top Gun, e allora ammicchiamo al sequel di Kosinski che, oltre ad aver salvato Hollywood dal baratro, ci ha anche regalato l'ultima interpretazione dell'attore. Ovviamente nel ruolo dell'Ammiraglio Tom "Iceman" Kazansky che torna per pochi ma significativi minuti. Alcuni avrebbero voluto per lui la candidatura all'Oscar, ma resta però una presenza potentissima che, nemmeno a dirlo, sarà fondamentale per Tom Cruise aka Maverick. Rivedere oggi il film farà tutto un altro effetto.

3. Batman Forever (1995)

Batman Forever: Val Kilmer

Emblema degli anni Novanta, altra epoca di cinecomic e cinema pop. Bruce Wayne biondo? Si può: Joel Schumacher eredita Batman da Tim Burton, mentre Keaton - perfetto Wayne - abbandonò la nave perché poco incline ai toni più colorati del film. La scelta andò alla fine su Kilmer che, leggenda vuole, quando fu chiamato si trovava in una grotta di pipistrelli. Bob Kane, all'epoca ancora in vita, approvò la scelta. Fu un successo ma, divergenze creative tra il regista e il protagonista fecero poi naufragare un possibile ritorno. Ancora oggi, però, si parla di una director's cut di Batman Forever.

4. The Doors (1991)

The Doors: una scena con Meg Ryan e Val Kilmer

L'altra faccia dei biopic musicali. Oliver Stone, con il suo proverbiale e radicato approccio, rilegge Jim Morrison seguendo la performance di Val Kilmer. Vent'anni di arte e musica per un film controverso, sbilenco, forse troppo carico e troppo poco accurato. Certo, la prova di Kilmer vale da sola la visione: all'epoca giovanissimo, si fece carico di un ruolo complicatissimo, portandolo a compimento senza mai imitare né scimmiottare.

5. Una vita al massimo (1993)

Slater e Val Kilmer versione Elvis

Ancora Tony Scott da una strepitosa sceneggiatura di Quentin Tarantino. Tra le top performance di Val Kilmer ci infiliamo, di diritto, Una vita al massimo. Ruolo mitologico. Ossia, il fantasma di Elvis, che farà da mentore al protagonista Clarence, interpretato da Christian Slater deciso a sposare una prostituta di cui si è innamorato (Patricia Arquette). Una comparsata nemmeno troppo fugace, e senza dubbio centrata rispetto alla carriera di un interprete straordinario.